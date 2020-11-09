Первый успех в борьбе с коронавирусом: вакцина Pfizer и BioNTech "эффективна на 90%"

В понедельник, 9 ноября, американская фармацевтическая корпорация Pfizer и немецкая компания BioNTech по результатам третьей стадии испытаний их вакцины от коронавируса заявили, что их разработка может с 90-процентной эффективностью предотвратить заражение коронавирусом.

Это первая вакцина, эффективность которой была доказана в ходе клинических испытаний.

Вакцина этих двух фирм была протестирована на 43500 испытуемых в шести странах (США, Германии, Бразилии, Аргентине, ЮАР и Турции) и не вызвала опасений о наличии каких-либо побочных эффектов.

Вакцина дается в двух дозах с интервалом в три недели. Через неделю после получения второй дозы вакцина должна предотвратить заражение коронавирусом. То есть, иммунитет от коронавирусной инфекции появляется через 28 дней после получения первой дозы вакцины.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что это "великий день для науки и человечества". В интервью телеканалу CNN он сказал, что вакцина будет бесплатной и доступной для всех граждан США.

Компании намерены подать прошение на срочное утверждение вакцины американским Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Руководство Pfizer считает, что уже к концу этого года компания сможет произвести 50 миллионов доз вакцины, а к концу 2021 года – 1,3 миллиарда доз.

Многие мировые лидеры, в их числе действующий президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, опубликовали оптимистичные заявления после появления релиза компаний Pfizer и BioNTech.





