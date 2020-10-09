Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены около 3100 зараженных, 33 больных умерли

В 11:22 утра в пятницу, 9 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:43 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 286646 заразившихся (+3114 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 59578 человек (-2061 за сутки). 225189 (+5143 за сутки) выздоровели после коронавируса. 1879 (+33 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1527 (-105 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 849 (-29) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 232 (-8) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 290 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 48806 тестов. Примерно в 6,3% случаев при тестировании выявляли коронавирус.

Около 79% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7045), Бней Брак (5711), Модиин Илит (2703), Ашдод (2481), Тель-Авив-Яффо (1953), Петах-Тиква (1635), Нетания (1626), Бейт-Шемеш (1498), Беэр-Шева (1264), Ришон ле-Цион (1232), Хайфа (1163), Холон (1105), Эльад (1103), Бейтар Илит (1102), Реховот (1101). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.