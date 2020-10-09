Коронавирус в Израиле: количество положительных тестов снизилось до 7,4%

В пятницу, 9 октября, вечером, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 287858 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 60722 человека. 225248 выздоровели после коронавируса. 1886 заболевших COVID-19 умерли.

1524 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 860 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 241 из них подключен к аппаратам ИВЛ. Состояние 292 пациентов – средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 49778 тестов. Примерно в 7,4% случаев при тестировании выявляли коронавирус.

Около 79% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7273), Бней Брак (5885), Модиин Илит (2782), Ашдод (2522), Тель-Авив-Яффо (1967), Петах-Тиква (1671), Нетания (1648), Бейт-Шемеш (1551), Беэр-Шева (1278), Ришон ле-Цион (1254), Хайфа (1179), Эльад (1120), Холон (1117), Бейтар Илит (1116), Реховот (1116). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.