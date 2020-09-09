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NEWSru.co.il :: Здоровье9 сентября 2020 г., 11:24

Коронавирус в Израиле: за сутки проведено более 44000 тестов, выявлены свыше 3700 заразившихся, 17 больных умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: за сутки проведено более 44000 тестов, выявлены свыше 3700 заразившихся, 17 больных умерли Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром в среду, 9 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 139013 заразившихся (+3725 за сутки). В настоящий момент заражены 30366 человек (+2404). 107599 выздоровели после коронавируса (+1302). 1048 заболевших умерли (+17).

930 (-11 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 472 (+5) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 140 (+6) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 169 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 44454 тестов (рекордное число).

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3686), Бней Брак (1651),  Ашдод (1210), Модиин Илит (877), Бейт Шемеш (819), Тель-Авив-Яффо (802),  Петах-Тиква (686), Нетания (645), Хайфа (585), Ашкелон (564), Умм эль-Фахм (522).


Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства 7:48 утра с указанием времени 6:58. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:10, вышел на официальном сайте в 11:18 (наша редакция ориентировалась на него).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".



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