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NEWSru.co.il :: Здоровье9 сентября 2020 г., 20:27

Коронавирус в Израиле: 478 больных в тяжелом состоянии, 143 подключены к аппаратам ИВЛ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: 478 больных в тяжелом состоянии, 143 подключены к аппаратам ИВЛ

Вечером в среду, 9 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 140658 заразившихся. В настоящий момент заражены 31263 человек. 108339 выздоровели после коронавируса. 1053 заболевших умерли.

926 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 478 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 143 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 163 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 44542 тестов (рекордное число).


Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3686), Бней Брак (1651), Ашдод (1210), Модиин Илит (877), Бейт Шемеш (819), Тель-Авив-Яффо (802), Петах-Тиква (686), Нетания (645), Хайфа (585), Ашкелон (564), Умм эль-Фахм (522).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".


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