Коронавирус в Израиле: в настоящий момент заражены около 24 тысяч человек, 606 заболевших умерли

Утром в понедельник, 10 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 83540 заразившихся (+1025 за сутки). В настоящий момент заражены 23998 человек (-435). 58934 выздоровели после коронавируса (+1451). 606 заболевших умерли (+9).

847 (-12) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 397 (+3) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 117 (-1) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 159 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 8596 тестов (число проводимых тестов в пятницу-воскресенье существенно меньше, чем в другие дни недели).

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3759), Бней Брак (1834), Тель-Авив-Яффо (1122), Модиин Илит (988), Ашдод (829), Бейт-Шемеш (649).

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака. Уже несколько месяцев минздрав не предоставляет детальной информации по умершим от коронавирусной болезни.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 49-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

11 августа вступят в силу новые карантинные ограничения

9 августа министерская комиссия по коронавирусу одобрила новые инструкции для населения, которые вступят в силу после истечения срока действия предыдущих положений по чрезвычайной ситуации. Новые правила, опубликованные 9 августа канцелярией главы правительства и минздравом, вступят в силу во вторник, 11 августа.

В новых правилах по-прежнему присутствует требование сохранять "социальную дистанцию" в два метра и носить маску в общественных местах.

В новых правилах ограничение на количество участников мероприятий касается не только общественных мест и производства, но и частных вечеринок. Запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек – в помещениях, и 20 – на открытом воздухе.

Будут закрыты: дискотеки, пабы, бары, залы торжеств, водные парки, развлекательные парки и парки аттракционов.

Запрещена работа предприятий общепита в торговых центрах и на рынках.

В легковом автомобиле вместе с водителем могут находиться два пассажира, если речь не идет о лицах, проживающих под одной крышей. Если в автомобиле имеются дополнительные места для пассажиров – на каждом сидении за водителем может сидеть только один человек.

В общественных местах на каждого человека должно приходиться не менее семи квадратных метров. Исключения составляют кафе и рестораны, в которых действуют другие нормы: 20 посетителей в закрытом помещении и 30 – на улице. Наполняемость ресторанов в гостиницах ограничена 35% от общего количества мест.

В плавательных бассейнах на каждого пловца должно приходиться не менее шести квадратных метров.

Новыми правилами разрешено проведение культурных мероприятий и концертов в соответствии с существующими ограничениями на количество присутствующих лиц. В положениях оговаривается, что гендиректор министерства здравоохранения вместе с гендиректором министерства культуры могут разрешить проведение концертов или спектаклей на других условиях.

В отношении рабочих мест, где не ведется прием посетителей, вместо закрепленных в положениях правил, действовавших до сих пор, согласно которым были разрешены собрания до 10 человек в закрытом помещении и до 20 человек - на открытой площадке, введены рекомендации для работодателей по минимизации распространения инфекции. Таким образом, на практике рабочие места, которые не взаимодействуют с посетителями, продолжат работать в обычном режиме. Кроме того, положения предусматривают исключения для жизненно важных предприятий в целях поддержания непрерывной деятельности экономики.

Пресс-служба канцелярии главы правительства пояснила, что в соответствии с законом, утвержденные постановления будут представлены на комиссию Кнессета. Кнессет будет решать, утверждать ли весь список целиком или частично. На это у Кнессета имеется 24 часа. Если в течение этого времени не будет принято никакого решения, постановления будут опубликованы и вступят в силу в момент публикации (по истечении 24 часов с даты принятия решения). Комиссия Кнессета обсудит постановления и примет решение в течение 14 дней – в отношении ограничений, касающихся частных и общественных пространств или в течение 28 дней – в отношении ограничений деятельности предприятий и мест, открытых для публики.