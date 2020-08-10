Коронавирус в Израиле: 811 человек в больницах, 388 из них в тяжелом состоянии

Вечером в понедельник, 10 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 84381 заразившийся. В настоящий момент заражены 24780 человек. 58986 выздоровели после коронавируса. 612 заболевших умерли.

Статистика смертности от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

811 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 388 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 112 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 160 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3759), Бней Брак (1834), Тель-Авив-Яффо (1122), Модиин Илит (988), Ашдод (829), Бейт-Шемеш (649).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 49-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

11 августа вступят в силу новые карантинные ограничения

9 августа министерская комиссия по коронавирусу одобрила новые инструкции для населения, которые вступят в силу после истечения срока действия предыдущих положений по чрезвычайной ситуации. Новые правила, опубликованные 9 августа канцелярией главы правительства и минздравом, вступят в силу во вторник, 11 августа.

В новых правилах ограничение на количество участников мероприятий касается не только общественных мест и производства, но и частных вечеринок. Запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек – в помещениях, и 20 – на открытом воздухе.

Вновь введены ограничения, касающиеся доставки товаров и еды: курьер должен оставлять заказ под дверью.

Будут закрыты: дискотеки, пабы, бары, залы торжеств, водные парки, развлекательные парки и парки аттракционов.

Запрещена работа предприятий общепита в торговых центрах и на рынках.

В легковом автомобиле вместе с водителем могут находиться два пассажира, если речь не идет о лицах, проживающих под одной крышей. Если в автомобиле имеются дополнительные места для пассажиров – на каждом сидении за водителем может сидеть только один человек.

В общественных местах на каждого человека должно приходиться не менее семи квадратных метров. Исключения составляют кафе и рестораны, в которых действуют другие нормы: 20 посетителей в закрытом помещении и 30 – на улице. Наполняемость ресторанов в гостиницах ограничена 35% от общего количества мест.

В плавательных бассейнах на каждого пловца должно приходиться не менее шести квадратных метров.

Новыми правилами разрешено проведение культурных мероприятий и концертов в соответствии с существующими ограничениями на количество присутствующих лиц. В положениях оговаривается, что гендиректор министерства здравоохранения вместе с гендиректором министерства культуры могут разрешить проведение концертов или спектаклей на других условиях.

Правила для рабочих мест:

A. Соблюдение дистанции 2 метра между сотрудниками;

B. Ношение маски;

С. По возможности использование личных вещей;

D. Совещания: до 50 участников при соблюдении правил.

Пресс-служба канцелярии главы правительства пояснила, что в соответствии с законом, утвержденные постановления будут представлены на комиссию Кнессета. Кнессет будет решать, утверждать ли весь список целиком или частично. На это у Кнессета имеется 24 часа. Если в течение этого времени не будет принято никакого решения, постановления будут опубликованы и вступят в силу в момент публикации (по истечении 24 часов с даты принятия решения). Комиссия Кнессета обсудит постановления и примет решение в течение 14 дней – в отношении ограничений, касающихся частных и общественных пространств или в течение 28 дней – в отношении ограничений деятельности предприятий и мест, открытых для публики.