Коронавирус в Израиле: около 16 тысяч зараженных, более 320 в тяжелом состоянии

В 13:45 в четверг, 10 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 12:48 утра. Сравнение с данными за 9 декабря затруднено, так как в это время суток в среду отчет не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 351579 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 15997 человек. 332645 выздоровели после коронавируса. 2937 заболевших COVID-19 умерли.

575 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 321 пациента оценивается врачами как тяжелое, 113 из них в критическом состоянии, 94 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 118 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение прошлой недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 росло, но на этой неделе оно немного снизилось. Число выявленных зараженных продолжает расти.

За последние сутки проведены 74139 тестов. В 2,5% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

8 декабря минздрав убрал из отчетов информацию о числе зараженных в различных населенных пунктах. Теперь в отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.