Коронавирус в Израиле: свыше 69 тысяч зараженных, за неделю умерли более 250 заразившихся

В 7:37, в воскресенье, 10 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 5:55 утра. Сравнение с данными за 9 января затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 487034 заразившихся (+51168 за неделю; прирост на 71% больше, чем за позапрошлую неделю). При этом в настоящий момент заражены 69160 человек (+18861 за неделю). 414229 (+53321 за неделю) выздоровели после коронавируса. 3645 заболевших COVID-19 умерли (+254 за неделю).

1710 (+408 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 993 (+264) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 293 (+83) из них в критическом состоянии, 231 (+52) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 275 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 81858 тестов. В 6,3% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 82 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные", среди "зеленых" нет ни одного относительно крупного города. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В стране с 8 января действует режим жесткого карантина, который продлится не менее двух недель.

ВАКЦИНАЦИЯ

По состоянию на утро 10 января, первую дозу вакцины Pfizer в Израиле получили более 1,817 миллиона человек, что составляет примерно 20% населения (еще 5% были заражены коронавирусом и выздоровели). 9 января сообщалось, что около 70% граждан Израиля старше 60 лет получили первую дозу вакцины.

9 января первыми в стране премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава минздрава Юлий Эдельштейн получили вторую дозу прививки вакциной Pfizer.

7 января в Израиль прибыла первая партия вакцины Moderna (около 100 тысяч доз), и доставка еще одной партии этой вакцины ожидается на этой неделе. Вечером 10 января ожидается доставка в Израиль новой крупной партии вакцины компании Pfizer – 725 тысяч доз.

Нетаниягу на прошлой неделе выступил со специальным заявлением о новой договоренности с компанией Pfizer, которая позволит завершить вакцинацию всего населения Израиля до конца марта.

Прежде всего, вакцинацию проходят сотрудники медицинских учреждений и домов престарелых, пожилые люди (старше 60 лет). Но больницы и больничные кассы иногда прививают остаточными дозами и молодых граждан.

В минздраве заявляют, что пожилые люди, которым была назначена очередь на вакцинацию, получат первую и вторую дозу вакцины своевременно.

Минздрав отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 8 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 19,55 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели). В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, США, Великобритания, Дания, Италия, Словения, Литва, Канада. Впрочем, пока данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.