Коронавирус в Израиле: состояние 1056 больных оценивается как критическое или тяжелое

Вечером в воскресенье, 10 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:34.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 489995 заразившихся. С полуночи было выявлено 3430 новых случаев. При этом в настоящий момент заражены 68681 человек. 3663 заболевших COVID-19 умерли.

1693 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1056 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 306 из них в критическом состоянии, 245 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Впервые в статистику минздрава включено количество израильтян, получивших первую прививку от коронавируса. На 10 января этот показатель составляет 1783904 человек.

За последние сутки проведены 83674 тестов. В 6,3% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 82 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные", среди "зеленых" нет ни одного относительно крупного города. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В стране с 8 января действует режим жесткого карантина, который продлится не менее двух недель.