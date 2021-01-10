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NEWSru.co.il :: Здоровье10 января 2021 г., 20:57

"Возвращаемся к жизни": вакцинация израильтян продолжится по возрастным группам

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"Возвращаемся к жизни": вакцинация израильтян продолжится по возрастным группам

На встрече представителей минздрава с больничными кассами были обнародованы детали кампании по вакцинации израильтян младше 60 лет, которая, как ожидается, может начаться уже на этой неделе.

По информации сайта Ynet, ожидается, что на каждом новом этапе кампании "Возвращаемся к жизни" возраст вакцинирующихся будет понижаться на пять лет. Таким образом, на этой неделе должна начаться вакцинация лиц от 55 до 60 лет, на следующем этапе- от 50 до 55.

Ожидается, что продолжительность каждого этапа будет составлять от недели до двух недель.


Не исключено, что, когда дойдет очередь до 30-летних, будет отменено разделение на возрастные группы, и будет позволено привиться всем, достигшим совершеннолетия.

О том, что и в дальнейшем вакцинация будет производиться по возрастным группам говорил и глава правительства Биньямин Нетаниягу во время встречи самолета авиакомпании "Эль-Аль", который 10 января доставил в Израиль новую партию вакцины компании Pafizer.

"Сегодня у нас более 72% вакцинированных в возрасте 60 лет и старше, и мы это завершим. В следующее воскресенье прибудет еще одна партия, и мы начнем вакцинацию следующей группы населения – от 50 до 60 лет и так далее. Мы с министром здравоохранения договорились увеличить с сегодняшнего дня количество прививок до 170 тысяч в день. Это мировой рекорд. Уверен, что замечательный персонал наших больничных касс, медсестры, относящиеся к работе с энтузиазмом и огромной энергией, вместе с врачами, МАДА и министерством здравоохранения выполнят эту миссию", - заявил Нетаниягу.

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