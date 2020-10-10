Коронавирус в Израиле: в настоящий момент заражены 62165 человек, 1914 заболевших умерли

В субботу, 10 октября, вечером, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 289799 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 62165 человек. 225718 выздоровели после коронавируса. 1914 заболевших COVID-19 умерли.

1544 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 845 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 232 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 290 пациентов – средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 37308 тестов. Примерно в 7,8% случаев при тестировании выявляли коронавирус.

Около 79% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7455), Бней Брак (6014), Модиин Илит (2868), Ашдод (2623), Тель-Авив-Яффо (2037), Петах-Тиква (1716), Нетания (1705), Бейт-Шемеш (1607), Беэр-Шева (1300), Ришон ле-Цион (1284), Хайфа (1196), Эльад (1153), Холон (1135). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.