Минздрав Израиля: за сутки выявлено больше 3900 заразившихся коронавирусом

Рано утром в четверг, 10 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 142582 заразившихся (+3904 за сутки). В настоящий момент заражены 31769 человек (+327). 109757 выздоровели после коронавируса (+78). 1054 заболевших умерли.

927 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 474 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 133 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 158 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Судя по первому утреннему отчету минздрава на 10 сентября, за последние сутки установлен рекордный рост числа выявленных зараженных коронавирусом. При этом рекордным является и число проведенных тестов: 44717.

Более точная и подробная информация будет опубликована около 11 утра.