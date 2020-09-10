Иерусалим:
25 - 34°
Тель-Авив:
28 - 31°
Эйлат:
31 - 41°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье10 сентября 2020 г., 11:25

Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено более 4000 заразившихся, шесть больных умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено более 4000 заразившихся, шесть больных умерли Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром в четверг, 10 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 143049 заразившихся (+4036 за сутки). В настоящий момент заражены 32217 человек (+1851). 109775 выздоровели после коронавируса (+2176). 1054 заболевших умерли (+6).

961 (+31 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 474 (+2) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 133 (-7) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 158 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 44717 тестов (рекордное число).

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4066), Бней Брак (1816),  Ашдод (1306), Модиин Илит (928), Бейт Шемеш (890), Тель-Авив-Яффо (844),  Петах-Тиква (764), Нетания (662), Ашкелон (631), Хайфа (613), Эльад (543), Умм эль-Фахм (533).


Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства в 7:20 утра с указанием времени 6:38. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:15, вышел на официальном сайте в 11:20 (наша редакция ориентировалась на него).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 10 сентября 2020
Минздрав Израиля: за сутки выявлено больше 3900 заразившихся коронавирусом

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:35 От головы к животу: путь эмоций, которые в итоге попадают на тарелку
15:14 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 1000 заразившихся, семь больных умерли
11:25 Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено более 4000 заразившихся, шесть больных умерли
10:42 Официальные данные по коронавирусу в России: за сутки выявлены около 5400 заразившихся, 128 заболевших умерли
09:11 Украина: за сутки выявлены около 2600 заразившихся коронавирусом, более 3000 умерших от COVID-19 с начала эпидемии
08:06 Европейские ученые подписали открытое письмо, ставящее под сомнение эффективность российской вакцины от коронавируса
07:50 Минздрав Израиля: за сутки выявлено больше 3900 заразившихся коронавирусом
05:56 Жертвами коронавируса в мире стали около 916 тысяч человек, более 6,7 млн инфицированы
20:27 Коронавирус в Израиле: 478 больных в тяжелом состоянии, 143 подключены к аппаратам ИВЛ
15:24 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 700 заразившихся, двое больных умерли
...