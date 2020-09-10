Коронавирус в Израиле: 488 больных в тяжелом состоянии, 143 подключены к аппаратам ИВЛ

Вечером в четверг, 10 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 144673 заразившихся. В настоящий момент заражены 33681 человек. 109915 выздоровели после коронавируса. 1075 заболевших умерли.

977 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 488 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 143 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 181 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 44964 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4066), Бней Брак (1816), Ашдод (1306), Модиин Илит (928), Бейт Шемеш (890), Тель-Авив-Яффо (844), Петах-Тиква (764), Нетания (662), Ашкелон (631), Хайфа (613), Эльад (543), Умм эль-Фахм (533).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства в 7:20 утра с указанием времени 6:38. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:15, вышел на официальном сайте в 11:20 (наша редакция ориентировалась на него).