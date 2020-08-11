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NEWSru.co.il :: Здоровье11 августа 2020 г., 19:55

Коронавирус в Израиле: 797 заболевших в больницах, состояние 375 тяжелое

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: 797 заболевших в больницах, состояние 375 тяжелое

Вечером во вторник, 11 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 86147 заразившихся. В настоящий момент заражены 25468 человек. 60055 выздоровели после коронавируса. 622 заболевших умерли.

Статистика смертности от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

797 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 375 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 110 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 170 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 23982 теста.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3761), Бней Брак (1842), Тель-Авив-Яффо (1102), Модиин Илит (1135), Ашдод (831), Бейт-Шемеш (604).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 49-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства после 7:00 утра с указанием времени 6:33. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:23, вышел на официальном телеграм-канале минздрава в 11:09 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".


11 августа вступили в силу новые карантинные ограничения

9 августа министерская комиссия по коронавирусу одобрила новые инструкции для населения, которые вступят в силу после истечения срока действия предыдущих положений по чрезвычайной ситуации. Новые правила, опубликованные 9 августа канцелярией главы правительства и минздравом, вступят в силу во вторник, 11 августа.

В новых правилах по-прежнему присутствует требование сохранять "социальную дистанцию" в два метра и носить маску в общественных местах.

В новых правилах ограничение на количество участников мероприятий касается не только общественных мест и производства, но и частных вечеринок. Запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек – в помещениях, и 20 – на открытом воздухе.

Вновь введены ограничения, касающиеся доставки товаров и еды: курьер должен оставлять заказ под дверью.

Будут закрыты: дискотеки, пабы, бары, залы торжеств, водные парки, развлекательные парки и парки аттракционов.

Запрещена работа предприятий общепита в торговых центрах и на рынках.

В легковом автомобиле вместе с водителем могут находиться два пассажира, если речь не идет о лицах, проживающих под одной крышей. Если в автомобиле имеются дополнительные места для пассажиров – на каждом сидении за водителем может сидеть только один человек.

В общественных местах на каждого человека должно приходиться не менее семи квадратных метров. Исключения составляют кафе и рестораны, в которых действуют другие нормы: 20 посетителей в закрытом помещении и 30 – на улице. Наполняемость ресторанов в гостиницах ограничена 35% от общего количества мест.


В плавательных бассейнах на каждого пловца должно приходиться не менее шести квадратных метров.

Новыми правилами разрешено проведение культурных мероприятий и концертов в соответствии с существующими ограничениями на количество присутствующих лиц. В положениях оговаривается, что гендиректор министерства здравоохранения вместе с гендиректором министерства культуры могут разрешить проведение концертов или спектаклей на других условиях.

В отношении рабочих мест, где не ведется прием посетителей, вместо закрепленных в положениях правил, действовавших до сих пор, согласно которым были разрешены собрания до 10 человек в закрытом помещении и до 20 человек - на открытой площадке, введены рекомендации для работодателей по минимизации распространения инфекции. Таким образом, на практике рабочие места, которые не взаимодействуют с посетителями, продолжат работать в обычном режиме. Кроме того, положения предусматривают исключения для жизненно важных предприятий в целях поддержания непрерывной деятельности экономики.

Правила для рабочих мест:
A. Соблюдение дистанции 2 метра между сотрудниками;
B. Ношение маски;
С. По возможности использование личных вещей;
D. Совещания: до 50 участников при соблюдении правил.

В полиции Израиля редакции NEWSru.co.il заявили, что с точки зрения правоохранительных органов указанные выше новые карантинные ограничения вступили в силу, и полиция будет следить за их соблюдением.

После вступления в силу этих ограничений у комиссии Кнессета по коронавирусу в течение недели есть право утвердить их. Если комиссия их не утвердит за неделю, а также в течение трех дополнительных дней, то обсуждение вопроса будет передано на пленарное заседание Кнессета.


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