Консультативный совет FDA рекомендовал одобрить вакцину Pfizer от коронавируса COVID-19

Консультативный совет американского Федерального агентства по надзору за медицинскими препаратами и продуктами питания (FDA), по итогам многочасового совещания, рекомендовал предоставить компаниям Pfizer и BioNTech разрешение на распространение вакцины от коронавируса COVID-19 по экстренному протоколу.

17 членов совета проголосовали за одобрение вакцины, четверо выступили против, еще один член совета воздержался.

Совет пришел к выводу, что вакцина является эффективной и безопасной для использования среди людей в возрасте 16 лет и старше.

Ожидается, что уже сегодня FDA даст окончательное разрешение на использование вакцины, после чего начнется вакцинация населения в США, а затем – в странах, регуляторы здравоохранения которых опираются на решение FDA, включая Израиль.

Еще до FDA вакцина Pfizer была одобрена к применению в Великобритании, Канаде, Бахрейне и Саудовской Аравии. В Израиле, уже получившем первые партии вакцины, начало вакцинации намечено на 27 декабря, однако вакцинация медицинского персонала может начаться раньше. В частности, в больницах "Шиба" и "Ихилов" готовы начать вакцинацию медперсонала немедленно.

Напомним, что накануне в журнале New England Journal of Medicine была опубликован отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer.

В испытаниях приняли участие 43548 добровольцев, половина из которых получила две дозу вакцины BNT162b2, а друга половина - плацебо. Через семь дней после получения второй дозы было зарегистрировано 8 случаев заражения добровольцев из группы, получавшей вакцину от COVOD-19, и 162 случая - среди добровольцев контрольной группы.

Согласно отчету, вакцина BNT162b2 показала эффективность на уровне 95% у испытуемых 16 лет и старше. Ее эффективность не зависела от "возраста, пола, расы, этнической принадлежности, индекса массы тела и наличия сопутствующих хронических заболеваний".