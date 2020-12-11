Консультативный совет FDA рекомендовал одобрить вакцину Pfizer от коронавируса COVID-19
Консультативный совет американского Федерального агентства по надзору за медицинскими препаратами и продуктами питания (FDA), по итогам многочасового совещания, рекомендовал предоставить компаниям Pfizer и BioNTech разрешение на распространение вакцины от коронавируса COVID-19 по экстренному протоколу.
17 членов совета проголосовали за одобрение вакцины, четверо выступили против, еще один член совета воздержался.
Совет пришел к выводу, что вакцина является эффективной и безопасной для использования среди людей в возрасте 16 лет и старше.
Ожидается, что уже сегодня FDA даст окончательное разрешение на использование вакцины, после чего начнется вакцинация населения в США, а затем – в странах, регуляторы здравоохранения которых опираются на решение FDA, включая Израиль.
Еще до FDA вакцина Pfizer была одобрена к применению в Великобритании, Канаде, Бахрейне и Саудовской Аравии. В Израиле, уже получившем первые партии вакцины, начало вакцинации намечено на 27 декабря, однако вакцинация медицинского персонала может начаться раньше. В частности, в больницах "Шиба" и "Ихилов" готовы начать вакцинацию медперсонала немедленно.
Напомним, что накануне в журнале New England Journal of Medicine была опубликован отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer.
В испытаниях приняли участие 43548 добровольцев, половина из которых получила две дозу вакцины BNT162b2, а друга половина - плацебо. Через семь дней после получения второй дозы было зарегистрировано 8 случаев заражения добровольцев из группы, получавшей вакцину от COVOD-19, и 162 случая - среди добровольцев контрольной группы.
Согласно отчету, вакцина BNT162b2 показала эффективность на уровне 95% у испытуемых 16 лет и старше. Ее эффективность не зависела от "возраста, пола, расы, этнической принадлежности, индекса массы тела и наличия сопутствующих хронических заболеваний".
При этом указывается, что эффективность вакцины на людей с гипертонией анализировалась отдельно, но и в этой группе эффективность вакцины оказалась в пределах 95%.
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