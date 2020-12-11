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NEWSru.co.il :: Здоровье11 декабря 2020 г., 23:04

Минздрав Израиля: условия для третьего карантина могут возникнуть уже через неделю

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Минздрав Израиля: условия для третьего карантина могут возникнуть уже через неделю

По оценкам минздрава, примерно через неделю (максимум – две) Израиль окажется в эпидемиологической ситуации, требующей жестких ограничений, по сути – введения третьего карантина.

Однако, как полагают правительственные чиновники, введение карантинных ограничений может быть отложено, если на следующей неделе начнется масштабная кампания по вакцинации населения. Об этом сообщает новостная служба корпорации "Кан".

11 декабря стало известно, что министерство здравоохранения намерено в течение пяти дней провести вакцинацию 160 тысяч пожилых людей, живущих в домах престарелых и домах с частичным уходом.


Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в стране 27 декабря.

Напомним, 10 декабря правительство приняло решение о сохранении режима "мягкого карантина" до того момента, пока число выявляемых за сутки новых зараженных коронавирусом не достигнет 2500 человек или когда индекс инфицирования (показывающий, скольким людям один зараженный передает коронавирус) не достигнет 1,32.

При этом было решено, что если после трех недель "мягкого карантина" индекс инфицирования не опустится ниже 1, а число ежедневно выявляемых заразившихся коронавирусом не станет менее 1000, в стране вновь будет введен "жесткий карантин".

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