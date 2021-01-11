Коронавирус в Израиле: около 70 тысяч зараженных, более 1000 в тяжелом состоянии

В 7:14, в понедельник, 11 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:29 утра. Отметим, что в 7:30 эти данные исчезли с сайта минздрава (возможно, это было связано с публикацией ошибочных данных по вакцинации). Информация уточняется.

Судя по опубликованным в 7:14 официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 494338 заразившихся (+7304 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 69861 человек (+701). 420806 (+6577) выздоровели после коронавируса. 3671 (+26) заболевших COVID-19 умерли.

1715 (+5) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1044 (+47) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 293 (+0) из них в критическом состоянии, 251 (+20) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 92967 тестов. В 7,4% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 82 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные", среди "зеленых" нет ни одного относительно крупного города. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В стране с 8 января действует режим жесткого карантина, который продлится не менее двух недель.

ВАКЦИНАЦИЯ

По состоянию на утро 11 января, первую дозу вакцины Pfizer в Израиле получили 1870652 человек, что составляет более 20% населения (еще 5% были заражены коронавирусом и выздоровели). За последние сутки были привиты 49879 человек.

9 января первыми в стране премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава минздрава Юлий Эдельштейн получили вторую дозу прививки вакциной Pfizer. 10 января вторую прививку получил президент Реувен Ривлин.

7 января в Израиль прибыла первая партия вакцины Moderna (около 100 тысяч доз), и доставка еще одной партии этой вакцины ожидается на этой неделе. Вечером 10 января в Израиль доставили новую крупную партии вакцины компании Pfizer – 725 тысяч доз.

Нетаниягу на прошлой неделе выступил со специальным заявлением о новой договоренности с компанией Pfizer, которая позволит завершить вакцинацию всего населения Израиля до конца марта.

Прежде всего, вакцинацию проходят сотрудники медицинских учреждений и домов престарелых, пожилые люди (старше 60 лет). Но больницы и больничные кассы иногда прививают остаточными дозами и молодых граждан (по данным минздрава, таких среди привитых более трети).

В минздраве заявляют, что пожилые люди, которым была назначена очередь на вакцинацию, получат первую и вторую дозу вакцины своевременно.

Минздрав отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 10 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 20,93 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели). В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, США, Дания, Великобритания, Италия, Словения, Литва, Канада. Впрочем, пока данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.