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NEWSru.co.il :: Здоровье11 января 2021 г., 19:30

Вакцина компании Moderna будет передана ЦАХАЛу, чтобы избежать путаницы

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Вакцина компании Moderna будет передана ЦАХАЛу, чтобы избежать путаницы

На совместном совещании представителей минздрава и больничных касс было принято решение о передаче ЦАХАЛу вакцины компании Moderna для вакцинации военнослужащих.

Таким образом, ЦАХАЛ получит 120 тысяч доз вакцины Moderna, которые первоначально планировалось использовать для вакцинации израильтян, которые в силу физических ограничений не могут выйти из дома.

При этом в публикации на сайте Walla News отмечается, что от плана вакцинировать находящихся дома израильтян отказались из-за проблем с обеспечением условий хранения вакцины в "походных условиях".


Также было принято решение, что вакцины компаний Moderna и Pfizer не должны использоваться на одних и тех же прививочных пунктах, чтобы избежать путаницы. Минздрав требовал от больничных касс открыть дополнительные пункты вакцинации для использования только вакцины Moderna, но наткнулся на активное сопротивление со стороны больничных касс.

Вакцина Moderna, как и вакцина Pfizer, требует двух доз вакцинации, то есть в партии, переданной ЦАХАЛу, достаточно вакцины примерно на 60 тысяч человек.

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