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NEWSru.co.il :: Здоровье11 января 2021 г., 09:43

С 12 января первую дозу вакцины от коронавируса начнут массово получать израильтяне 55-60 лет и учителя

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С 12 января первую дозу вакцины от коронавируса начнут массово получать израильтяне 55-60 лет

Министерство здравоохранения официально объявило, что со вторника, 12 января, начинается массовая вакцинация от коронавируса граждан Израиля в возрастной категории 55-60 лет. При этом продолжится массовая вакцинация граждан в возрасте 60+ (в этой категории в Израиле привиты около 75% граждан).

Минздрав просит израильтян старше 55 лет назначать очередь на вакцинацию через больничные кассы. (Отметим, что в настоящее время онлайн-заказ в ряде больничных касс для этой возрастной категории недоступен.)

Также с 12 января первую дозу от коронавируса начнут получать учителя во всех возрастных категориях. Минздрав уточняет, что преподаватели должны назначить очередь на вакцинацию через больничные кассы и быть готовыми предъявить учительское удостоверение от минпроса или зарплатную ведомость.


Напомним, на сегодняшний день формально в рамках массовой вакцинации населения первую дозу вакцины получают через больничные кассы граждане старше 60 лет. При этом больницы и больничные кассы иногда прививают остаточными дозами и молодых граждан (по данным минздрава, таких среди привитых более трети).

По состоянию на утро 11 января, первую дозу вакцины Pfizer в Израиле получили 1870652 человек, что составляет более 20% населения (еще 5% были заражены коронавирусом и выздоровели). За последние сутки были привиты 49879 человек.

9 января первыми в стране премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава минздрава Юлий Эдельштейн получили вторую дозу прививки вакциной Pfizer. 10 января вторую прививку получил президент Реувен Ривлин.

7 января в Израиль прибыла первая партия вакцины Moderna (около 100 тысяч доз), и доставка еще одной партии этой вакцины ожидается на этой неделе. Вечером 10 января в Израиль доставили новую крупную партии вакцины компании Pfizer – 725 тысяч доз. Вскоре ожидаются новые поставки вакцин против коронавируса.

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