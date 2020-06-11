Жертвами коронавируса в Израиле стали 300 человек, в стране почти 3000 больных COVID-19

В четверг, 11 июня, Бюро национальной безопасности Израиля со ссылкой на данные министерства здравоохранения сообщило, что число жертв коронавирусной болезни COVID-19 достигло 300 человек: за последние сутки умер один из заболевших.

В настоящее время 2947 израильтян больны COVID-19, 24 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вечером 10 июня министерство здравоохранения Израиля сообщало о 18355 заболевших с момента начала эпидемии. На тот момент были заражены 2869 человека. Состояние 31 пациента оценивалось врачами как тяжелое, состояние 43 пациентов было средней тяжести, у остальных болезнь протекала легко. 15187 на тот момент выздоровели после коронавируса. 112 заболевших находились в больницах, остальные болели в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,6%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены около 15000 тестов.

Около 210 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина.

Коронавирус в школах Израиля

В среду, 10 июня, министерство просвещения Израиля сообщило, что за последние сутки были выявлены 10 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 в системе образования, в связи с чем еще 1909 учеников и преподавателей были отправлены на карантин. Были закрыты еще две школы.

В течение этой недели после карантина должны открыться 63 учебных заведения.

5 июня министерство просвещения Израиля одобрило комбинированное обучение школьников средних и старших классов, при котором одни учащиеся посещают школы, другие – обучаются дистанционно, оставаясь дома. При этом министерство просвещения подчеркивает, что все учителя должны посещать школу. Согласно директиве минпроса, комбинированное обучение вступило в силу с воскресенья, 7 июня.

Минздрав объявил об изменении правил проведения тестов на коронавирус

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн объявил об изменении правил проведения тестов на коронавирус. Главное изменение касается членов семьи больного, диагноз которого был установлен. Они пройдут проверку на коронавирус даже в том случае, если у них нет симптомов.

Также тест рекомендуется пройти всем тем, кто контактировал с больным человеком в школе, во время совместной поездки в транспорте, а также, возможно, просто мог встретиться с ним, например, в школе.

Анализы будут делаться жильцам домов престарелых или социального жилья, гериатрических отделений и клиник, находившимся в контакте с больным человеком.

Анализы можно пройти по направлению семейного врача, который должен определить необходимость такого теста.

Также тест может пройти любой человек, имеющий симптомы заболевания, находившийся в контакте с больным.

Кроме того, анализ будет делаться всем пациентам, поступившим в больницу и имеющим симптомы коронавируса.

Постепенный выход из карантина в Израиле

20 мая после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Снят запрет на посещение музеев и галерей, где должны соблюдаться аналогичные правила.

24 мая вновь вступило в силу требование носить маски при выходе на улицу и в общественных местах. Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Со среды, 27 мая, официально начался пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме.

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

С 28 мая увеличилось количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем. На городских линиях было разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров). В городских автобусах разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы могут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси могут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

В связи с ростом числа заболевших отложено возобновление железнодорожного сообщения, ранее назначенное на 8 июня.

Отложено возобновление работы театров и концертных залов, ранее планировавшееся на 14 июня (новая предположительная дата 21 июня).

С 8 июня разрешена работа банкетных залов, принимающих не более 250 посетителей одновременно. Частично возобновлено международное авиасообщение. Решения принимаются поэтапно, в зависимости от ситуации в той или иной стране.

Вечером 9 июня на специальном совещании, которое по распоряжению главы правительства Биньямина Нетаниягу проводил глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, было принято решение об усилении контроля за соблюдением правил, установленных минздравом на время эпидемии коронавирусной инфекции. В частности, было решено привлечь муниципальных инспекторов, инспекторов местных органов власти и инспекторов Управления народонаселения к работе по надзору. Их попросят особое внимание уделить контролю над ношением защитных масок в общественных местах. Кроме того, сотрудники полиции продолжат следить за ношением масок, соблюдением "социальной дистанции", а также за выполнением инструкций минздрава в магазинах и крупных торговых центрах. Они также продолжат контролировать соблюдение режима самоизоляции больными и теми, кто с ними контактировал. За нарушение карантинных мер, в том числе на отсутствие защитной маски на лице человека, находящегося в общественном месте, может быть наложен штраф. Будут ли штрафовать тех, кто носит маски "неправильно", то есть не закрывая и нос, и рот, неясно. По всей видимости, каждый раз это будет зависеть от решения инспектора или полицейского.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Палестинской автономии

По состоянию на 10 июня, министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 662, пятеро умерли, 565 выздоровели. Таким образом, в настоящее время больны 92 человека; 2782 человек находятся на карантине.

За последние сутки выявлены три новых случая. Среди прочих заболела жительница Иерихона, заразившаяся от родственницы из Беэр-Шевы, недавно навещавшей ее.

В статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в арабских кварталах Иерусалима (320 случаев) и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус более 40000 человек. Более 90 тысяч жителей ПА находились на карантине.

3 июня председатель палестинской администрации Махмуд Аббас издал указ о продлении чрезвычайного положения на 30 дней, начиная с 4 июня.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 11 июня, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 421708 человек (5250 за сутки), около 7,5 млн заболели, около 3,3 млн инфицированы в настоящее время, около 3,8 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 5,6%.

Уже 15 дней на Covid19info нет новых сведений об умерших от коронавируса в Испании.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (115130 умерших, за сутки умерли 979 человек, летальность 5,6%). Далее следуют Великобритания (41270 умерших, 245 за сутки, летальность 14,1%), Бразилия (39797, 1300, 5,1%), Италия (34114, 71, 14,5%), Франция (29319, 23, 15,5%), Испания (28752, ?, 9,9%; минздрав Испании 10 июня дал другую оценку – 27136 умерших, как и 7-9 июня), Мексика (15357, 708, 11,9%), Бельгия (9629, 10, 16,2%), Германия (8844, 13, 4,7%), Иран (8506, 81, 4,8%), Индия (8107, 357, 2,8%), Канада (8037, 68, 8,1%), Россия (6358, 216, 1,3%), Нидерланды (6042, 11, 12,6%), Перу (5903, 165, 2,8%), Швеция (4795, 78, 10,2%), Турция (4746, 17, 2,7%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Руанде, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 2 миллионов человек. Более 200 тысяч заразившихся выявлены в Бразилии, России, Испании, Великобритании, Индии, Италии, Перу.