Коронавирус в мире: рекордный рост числа зараженных и умерших, Израиль на 29-м месте по относительной смертности
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 300 тысяч человек (по состоянию на 11 ноября, таких стран 30). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заразившихся. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Covid19info. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Covid19info, на момент составления рейтинга, в мире было выявлено 51451182 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (около 3,9 млн новых заразившихся за неделю, рекордный рост с начала эпидемии), 1274829 из них умерли (более 59 тысяч за неделю, рекордный рост с начала эпидемии). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,5% (немного снизилась за неделю).
За последнюю неделю наиболее заметен рост темпов распространения болезни в США, Индии, Франции, Испании, Мексике, Иране, Италии, Великобритании, России, Бразилии, Польше, Аргентине, Бельгии, Колумбии, Чехии, Украине.
ЛЕТАЛЬНОСТЬ
(отношение числа умерших от этого заболевания к числу заразившихся, в процентах; данные по Covid19info)
1. Мексика 978531 заразившихся, 95842 (+3249) умерших, летальность 9,8%
2. Иран 703288, 39202 (+3042), 5,6%
3. Италия 995463, 42330 (+2918), 4,3%
4. Великобритания 1233775, 49770 (+2520), 4,0%
5. Перу 925431, 34992 (+369), 3,8%
6. Индонезия 444348, 14761 (+615), 3,3%
7. Бразилия 5701283, 162842 (+2294), 2,9%
8. Колумбия 1156675, 33148 (+1301), 2,9%
9. Испания 1443997, 39756 (+3261), 2,8%
10. Чили 523907, 14611 (+292), 2,8%
11. Турция 399360, 11059 (+578), 2,8%
12. Аргентина 1262476, 34183 (+2131), 2,7%
13. ЮАР 740254, 19951 (+412), 2,7%
14. Бельгия 507475, 13561 (+1435), 2,7%
15. Румыния 314295, 8186 (+988), 2,6%
16. США 10066923, 238646 (+7017), 2,4%
17. Франция 1829659, 42207 (+3918), 2,3%
18. Ирак 505310, 11432 (+364), 2,3%
19. Пакистан 348184, 7021 (+154), 2,0%
20. Нидерланды 419412, 8141 (+565), 1,9%
21. Филиппины 399749, 7661 (+343), 1,9%
22. Украина 493544, 9018 (+1269), 1,8%
23. Россия 1817109, 31161 (+2333), 1,7%
24. Германия 715693, 11860 (+977), 1,7%
25. Саудовская Аравия 351455, 5576 (+120), 1,6%
26. Индия 8636011, 127615 (+3965), 1,5%
27. Польша 593592, 8375 (+2273), 1,4%
28. Бангладеш 423620, 6108 (+125), 1,4%
29. Чехия 429880, 5323 (+1410), 1,2%
30. Израиль 320661, 2684 (+92), 0,8%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные Statista на 11 ноября по 30 странам с самым высоким показателем)
1. Бельгия 1151
2. Перу 1073
3. Испания 836
4. Бразилия 771
5. Чили 770
6. Боливия 765
7. Аргентина 755
8. Мексика 745
8. Эквадор 739
10. Великобритания 735
11. США 723
12. Молдова 719
13. Италия 692
14. Панама 661
15. Колумбия 655
16. Франция 603
17. Швеция 585
18. Северная Македония 555
19. Армения 534
20. Босния и Герцеговина 480
21. Чехия 471
22. Иран 467
23. Нидерланды 460
24. Косово 428
25. Румыния 414
26. Ирландия 394
27. ЮАР 339
28. Швейцария 338
29. Израиль 296
30. Коста Рика 295
ПО АБСОЛЮТНЫМ ЧИСЛАМ
Больше всего смертей
1. США 231629
2. Бразилия 160548
3. Индия 123650
4. Мексика 92593
5. Великобритания 47250
Больше всего заразившихся
1. США 9320093
2. Индия 8313876
3. Бразилия 5567126
4. Россия 1673686
5. Франция 1502763
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