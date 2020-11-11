Коронавирус в мире: рекордный рост числа зараженных и умерших, Израиль на 29-м месте по относительной смертности

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 300 тысяч человек (по состоянию на 11 ноября, таких стран 30). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заразившихся. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Covid19info. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Covid19info, на момент составления рейтинга, в мире было выявлено 51451182 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (около 3,9 млн новых заразившихся за неделю, рекордный рост с начала эпидемии), 1274829 из них умерли (более 59 тысяч за неделю, рекордный рост с начала эпидемии). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,5% (немного снизилась за неделю).

За последнюю неделю наиболее заметен рост темпов распространения болезни в США, Индии, Франции, Испании, Мексике, Иране, Италии, Великобритании, России, Бразилии, Польше, Аргентине, Бельгии, Колумбии, Чехии, Украине.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ

(отношение числа умерших от этого заболевания к числу заразившихся, в процентах; данные по Covid19info)

1. Мексика 978531 заразившихся, 95842 (+3249) умерших, летальность 9,8%

2. Иран 703288, 39202 (+3042), 5,6%

3. Италия 995463, 42330 (+2918), 4,3%

4. Великобритания 1233775, 49770 (+2520), 4,0%

5. Перу 925431, 34992 (+369), 3,8%

6. Индонезия 444348, 14761 (+615), 3,3%

7. Бразилия 5701283, 162842 (+2294), 2,9%

8. Колумбия 1156675, 33148 (+1301), 2,9%

9. Испания 1443997, 39756 (+3261), 2,8%

10. Чили 523907, 14611 (+292), 2,8%

11. Турция 399360, 11059 (+578), 2,8%

12. Аргентина 1262476, 34183 (+2131), 2,7%

13. ЮАР 740254, 19951 (+412), 2,7%

14. Бельгия 507475, 13561 (+1435), 2,7%

15. Румыния 314295, 8186 (+988), 2,6%

16. США 10066923, 238646 (+7017), 2,4%

17. Франция 1829659, 42207 (+3918), 2,3%

18. Ирак 505310, 11432 (+364), 2,3%

19. Пакистан 348184, 7021 (+154), 2,0%

20. Нидерланды 419412, 8141 (+565), 1,9%

21. Филиппины 399749, 7661 (+343), 1,9%

22. Украина 493544, 9018 (+1269), 1,8%

23. Россия 1817109, 31161 (+2333), 1,7%

24. Германия 715693, 11860 (+977), 1,7%

25. Саудовская Аравия 351455, 5576 (+120), 1,6%

26. Индия 8636011, 127615 (+3965), 1,5%

27. Польша 593592, 8375 (+2273), 1,4%

28. Бангладеш 423620, 6108 (+125), 1,4%

29. Чехия 429880, 5323 (+1410), 1,2%

30. Израиль 320661, 2684 (+92), 0,8%



1. Бельгия 1151

2. Перу 1073

3. Испания 836

4. Бразилия 771

5. Чили 770

6. Боливия 765

7. Аргентина 755

8. Мексика 745

8. Эквадор 739

10. Великобритания 735

11. США 723

12. Молдова 719

13. Италия 692

14. Панама 661

15. Колумбия 655

16. Франция 603

17. Швеция 585

18. Северная Македония 555

19. Армения 534

20. Босния и Герцеговина 480

21. Чехия 471

22. Иран 467

23. Нидерланды 460

24. Косово 428

25. Румыния 414

26. Ирландия 394

27. ЮАР 339

28. Швейцария 338

29. Израиль 296

30. Коста Рика 295



ПО АБСОЛЮТНЫМ ЧИСЛАМ

Больше всего смертей

1. США 231629

2. Бразилия 160548

3. Индия 123650

4. Мексика 92593

5. Великобритания 47250



Больше всего заразившихся

1. США 9320093

2. Индия 8313876

3. Бразилия 5567126

4. Россия 1673686

5. Франция 1502763

