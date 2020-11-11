Коронавирус в Израиле: 305 больных в тяжелом состоянии, 132 из них подключены к аппаратам ИВЛ

Впервые минздрав указал количество больных, находящихся в критическом состоянии. На данный момент врачи опасаются за жизнь 151 пациента.

В 19:37, в среду, 11 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:21.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 321235 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 7976 человек. 2699 заболевших COVID-19 умерли.

544 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 305 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 132 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 106 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что минздрав изменил формат предоставляемых данных. В сводке теперь не указывается количество израильтян поправившихся после коронавируса, и впервые в таблицу внесено количество пациентов, состояние которых оценивается медиками как критическое. По данным на вечер 11 ноября, врачи опасаются за жизнь 151 пациента. Отменим, что этот показатель превышает количество больных, подключенных к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки проведены 41498 тестов. Примерно в 1,6% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1052) и Тель-Авиве-Яффо (377). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. По состоянию на 8 ноября, 11 населенных пунктов были определены как "красные": Буката, Масаада, Нахф, Бейт-Джан, Дейр-Ханна, Кафр-Касем, Хацор а-Глилит, Басма, Яфия, Аль-Арамш, Саллама.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав 5 ноября опубликовал тревожные данные по эпидемиологической ситуации в связи с динамикой распространения коронавирусной инфекции. По данным минздрава на 5 ноября, индекс инфицирования R0 возрос до 0,92, а в арабском секторе – до 1,15. В связи с тревожной динамикой минздрав может потребовать от правительства ужесточения карантинных мер.

Второй этап выхода из общего карантина

С 1 ноября начался второй этап программы выхода из режима общего карантина.

Кабинет министров по коронавирусу утвердил следующие решения:

- Разрешено проведение тренировок и спортивных соревнований для детей и юношества. Для взрослых разрешены тренировки и соревнования по плаванию и автоспорту.

- Разрешено проведение уроков вождения (водитель и два пассажира в автомобиле).

- Разрешена работа дневных центров и клубов для пенсионеров, служб по оказанию помощи одиноким пожилых людям, библиотек для слепых.

- Разрешена работа мест для тренировок или соревнований профессиональных спортсменов.

- Разрешено открытие гостевых комплексов, состоящих не более, чем из 4 отдельно стоящих циммеров, в каждом их которых могут проживать только члены нуклеарной семьи. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5,000 шекелей.

- Разрешена работа парикмахерских и косметических салонов, оказание дополнительных медицинских услуг, таких как иппотерапия, психотерапия, лечебное плавание и т.д.

- Разрешена работа автокинотеатров.

- Разрешено проведение религиозных церемоний в присутствии 10 человек в помещении и 20 - на открытом пространстве. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 шекелей каждому присутствующему.

- Разрешено проведение свадеб, вечеринок, организованных поездок и прочих церемоний при участии до 10 человек в помещении и до 20 - на открытом пространстве (максимум 20 участников).

- Запрещено проведение спортивных мероприятий, конференций, фестивалей, развлекательных шоу, выставок и участие в них.

Администраторам общественных и коммерческих предприятий, а также владельцам частных помещений запрещено проводить эти мероприятия, а поставщикам услуг, таких как фотография, кейтеринг, музыка, освещение и инфраструктура, запрещено предоставлять свои услуги на этих мероприятиях или на мероприятиях, количество участников которых превышает разрешённое. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5.000 шекелей.

С 8 ноября открылись магазины, имеющие отдельный вход с улицы.

Правительство взвешивает возможность замораживания дальнейших шагов по выходу из карантина. Отмена послаблений, которые должны были вступить в силу 15 ноября, взвешивается на фоне роста уровня заражаемости (прежде всего, роста индекса инфицирования R0. Как сообщает "Кан 11", одновременно премьер-министр Биньямин Нетаниягу обдумывает вариант введения так называемого ночного карантина. Целью этого шага является ограничение мероприятий в арабском секторе, являющихся одним из источников роста уровня заражаемости. Окончательное решение по поводу ночного карантина будет принято после изучения эффективности этого шага Советом по национальной безопасности. Напомним, что в соответствии с планом, утвержденным правительством, 15 ноября должна была полностью возобновиться работа магазинов и торговых сетей, открыться рынки и торговые центры. Помимо этого, планировалось возобновить учебу в старших классах в рамках подготовки к сдаче экзаменов на аттестат зрелости. Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что, если 15 ноября начнется даже частичная реализация начала третьего этапа выхода из карантина, минздрав утратит контроль над ситуацией. По словам Эдельштейна, оценки специалистов говорят о том, что ожидается дополнительный рост числа зараженных и индекс инфицирования превысит 0,8 (он уже выше, и особенно высок в арабском секторе).