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NEWSru.co.il :: Здоровье11 октября 2020 г., 08:04

Коронавирус в Израиле: за неделю число зараженных сократилось на 8 тысяч

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Коронавирус в Израиле: за неделю число зараженных сократилось на 8 тысяч

В 7:57 утра в воскресенье, 11 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:42 утра. Сравнение с данными за 10 октября невозможно, так как утром в субботу отчет не публиковался. Мы сравниваем данные с утренними показателями прошлого воскресенья, 4 октября.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 290003 заразившихся (+25146 за неделю, примерно на треть меньше, чем неделю назад). При этом в настоящий момент заражены 62133 человек (-8039 за неделю). 225926 (+32904 за неделю) выздоровели после коронавируса. 1941 (+259 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.

1563 (-4 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 825 (-5 за неделю) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 214 (-9 за неделю) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 300 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 13387 тестов.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7436), Бней Брак (6024), Модиин Илит (2869), Ашдод (2624), Тель-Авив-Яффо (2055), Нетания (1708), Петах-Тиква (1706), Бейт-Шемеш (1609), Беэр-Шева (1290), Ришон ле-Цион (1289), Хайфа (1189), Реховот (1154), Эльад (1151), Бейтар Илит (1147), Холон (1139). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).



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