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NEWSru.co.il :: Здоровье11 октября 2020 г., 21:48

Коронавирус в Израиле: незначительно сократилось количество больных в тяжелом состоянии

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Коронавирус в Израиле: незначительно сократилось количество больных в тяжелом состоянии

Вечером в воскресенье, 11 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Данные, верные на 18:42, были опубликованы на сайте минздрава в 21:40. В пресс-службе министерства сообщили, что причиной задержки стал сбой в компьютерной системе.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 290493 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 59854 человека. 228658 выздоровели после коронавируса. 1980 заболевших COVID-19 умерли.

1576 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 824 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 230 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 303 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 13409 тестов. Около 6,5% тестов дали положительный результат.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7473), Бней Брак (6027), Модиин Илит (2869), Ашдод (2628), Тель-Авив-Яффо (2053), Нетания (1709), Петах-Тиква (1705), Бейт-Шемеш (1611), Беэр-Шева (1290), Ришон ле-Цион (1288), Хайфа (1190), Реховот (1154), Эльад (1151), Бейтар Илит (1148), Холон (1140). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава (в настоящее время эта страница не работает, но должна заработать после возвращения к программе "Светофор").

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).


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