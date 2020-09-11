Минздрав Израиля: за сутки выявлено больше 4000 заразившихся коронавирусом, проведено более 47 тысяч тестов

Рано утром в пятницу, 11 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 146542 заразившихся (+4038 за сутки). В настоящий момент заражены 33920 человек. 111539 выздоровели после коронавируса. 1077 заболевших умерли.

982 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 489 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 134 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 180 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Судя по первому утреннему отчету минздрава на 11 сентября, за последние сутки установлен рекордный рост числа выявленных зараженных коронавирусом. При этом рекордным является и число проведенных тестов: 47336.

Более точная и подробная информация будет опубликована около 11 утра.