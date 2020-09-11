Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено более 4300 заразившихся, 31 больной умер

Около полудня в пятницу, 11 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 147379 заразившихся (+4330 за сутки, рекордный показатель с начала эпидемии). В настоящий момент заражены 34731 человек (+2514). 111556 выздоровели после коронавируса (+1781). 1086 заболевших умерли (+31, рекордный показатель с начала эпидемии).

991 (+30 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 482 (+8) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 148 (+11) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 201 пациента средней тяжести. У остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 48597 тестов (рекордное число).

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4392), Бней Брак (2090), Ашдод (1398), Модиин Илит (979), Бейт Шемеш (971), Тель-Авив-Яффо (900), Петах-Тиква (838), Ашкелон (717), Нетания (707), Хайфа (655), Умм эль-Фахм (630), Беэр-Шева (605), Холон (564), Эльад (561).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 54-46%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Статистика по умершим от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую (как, например, сегодня) цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.

Утверждено введение "праздничного карантина"

Вечером 10 сентября кабинет министров по борьбе с эпидемией коронавируса утвердил введение строгого карантина на две недели в период осенних праздников, за которым последуют еще две недели "строгого сдерживания", после чего страна вернется к режиму "светофора" (жесткого карантина только в "красных" населенных пунктах и районах, где выявлена высокая плотность заражения коронавирусом). Окончательное решение должно быть принято правительством на воскресном заседании (13 сентября).

Строгий карантин вступит в силу на следующей неделе. Точная дата введения не определена. Рассматривается вариант его введения в пятницу, 18 сентября, в канун еврейского нового года (Рош а-Шана), но существует вероятность его введения на два-три дня раньше. В этот период экономическая деятельность будет полностью остановлена. Работать будут только жизнеобеспечивающие предприятия. Перемещение между населенными пунктами будет ограничено, система образования будет работать удаленно для учеников от пятого класса и старше. Рестораны смогут работать только в рамках доставки заказов на дом. Удаляться от дома можно будет на расстояние до 500 метров. Молитвы будут разрешены на открытом воздухе в формате, который будет согласован позднее.

Перед принятием решения министерства здравоохранения и просвещения представили данные, свидетельствующие о том, как возобновление учебы повлияло на распространение болезни.

По данным министерства здравоохранения, за 10 дней учебного года 980 учеников заболели коронавирусом (375 школьников, 463 ученика йешив, остальные – детсадовцы), 14,5 тысяч детей оказались в карантине. Кроме того, коронавирусом заболели 332 учителя (включая 79 воспитательниц и нянечек детских садов). Данные министерства просвещения гораздо более высокие 1.148 заболевших учителей (включая тех, кто заболел до начала учебного года) и 39 тысяч учеников в карантине.

Решение кабинета министров означает, что детские сады и младшие классы (1-4) не будут учиться в течение ближайшего месяца. Ученики 5-12 классов будут заниматься дистанционно. Исключение составит система образования для детей с особыми потребностями.

По оценке министерства финансов, стоимость двух недель "строгого сдерживания" для экономики страны - 10-11 миллиардов шекелей, строгий карантин, соответственно, будет стоить еще дороже.

Ранее сегодня представители системы здравоохранения предупредили, что больницы приближаются к границе своих возможностей в связи со стремительным ростом количества тяжелых больных. Требование введения карантина поддержали министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и генеральный директор министерства Хези Леви.

Министр обороны Бени Ганц приказал Армии обороны Израиля приготовиться к введению строгого карантина, с упором на особую готовность Управления тыла.