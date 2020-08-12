Коронавирус в Израиле: 762 заболевших в больницах, 369 в тяжелом состоянии

Вечером в среду, 12 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 87878 заразившихся. В настоящий момент заражены 25614 человек. 61625 выздоровели после коронавируса. 639 заболевших умерли.

762 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 369 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 110 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 156 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 27555 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3636), Бней Брак (1796), Модиин Илит (1147), Тель-Авив-Яффо (1114), Ашдод (833), Петах Тиква (576), Бейт-Шемеш (534).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7:30 утра с указанием времени 6:47. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:25, вышел на официальном сайте минздрава в 12:00 (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".