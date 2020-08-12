Коронавирус в Израиле: 762 заболевших в больницах, 369 в тяжелом состоянии
Вечером в среду, 12 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 87878 заразившихся. В настоящий момент заражены 25614 человек. 61625 выздоровели после коронавируса. 639 заболевших умерли.
762 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 369 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 110 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 156 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 27555 тестов.
12 августа министерство здравоохранения уведомило больничные кассы о закрытии пунктов Drive-in для проведения проверок на коронавирус.В министерстве здравоохранение свое решение объясняют тем, что мобильные центры, развернутые под открытым небом, стоят пустые, так как больничные кассы сами осуществляют проверки.
Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3636), Бней Брак (1796), Модиин Илит (1147), Тель-Авив-Яффо (1114), Ашдод (833), Петах Тиква (576), Бейт-Шемеш (534).
Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.
Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.
Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7:30 утра с указанием времени 6:47. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:25, вышел на официальном сайте минздрава в 12:00 (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".