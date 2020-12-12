Коронавирус в Израиле: возросло число пациентов, подключенных к ИВЛ

Вечером 12 декабря министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 15:42. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 355252 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 17180 человек. 2979 заболевших COVID-19 умерли.

621 заболевший в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 331 пациента оценивается врачами как тяжелое, 119 из них в критическом состоянии, 123 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 120 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что за последние сутки резко возросло число тяжелобольных с диагнозом COVID-19, а также число пациентов, подключенных к ИВЛ. Число выявленных зараженных продолжает расти.

За последние сутки проведены 77128 тестов. В 2,4% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

8 декабря минздрав убрал из отчетов информацию о числе зараженных в различных населенных пунктах. Теперь в отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.