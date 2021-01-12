Коронавирус в Израиле: около 75 тысяч зараженных, за сутки выявлены около 10 тысяч

Утром во вторник, 12 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 504269 заразившихся (+9931 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 74639 человек (+4778). 425926 (+5120) выздоровели после коронавируса. 3704 (+33) заболевших COVID-19 умерли.

1759 (+44) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1027 (-17) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 310 (+17) из них в критическом состоянии, 247 (-4) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 129449 тестов. В 6,0% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 82 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные" и 114 как "оранжевые", среди "зеленых" нет ни одного относительно крупного города. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают более 80% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В стране с 8 января действует режим жесткого карантина, который продлится не менее двух недель.

Первую дозу вакцины Pfizer, по уточненным данным минздрава, получили 1854055 человек. Десятки тысяч человек (в основном, медиков) получили вторую дозу вакцины.

На данном этапе темпы вакцинации снизились, так как возник определенный дефицит вакцин.

Вечером 10 января в Израиль доставили новую крупную партии вакцины компании Pfizer – 725 тысяч доз.

Нетаниягу на прошлой неделе выступил со специальным заявлением о новой договоренности с компанией Pfizer, которая позволит завершить вакцинацию всего населения Израиля до конца марта.

Прежде всего, вакцинацию проходят сотрудники медицинских учреждений и домов престарелых, пожилые люди (старше 60 лет). С 12 января официально началась массовая вакцинация граждан в возрасте 55-60 лет. Больницы и больничные кассы и ранее зачастую прививали остаточными дозами и молодых граждан.

В минздраве заявляют, что пожилые люди, которым была назначена очередь на вакцинацию, получат первую и вторую дозу вакцины своевременно.

Минздрав отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 11 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 21,38 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели). В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, Великобритания, США, Дания, Исландия, Италия, Словения, Испания. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.