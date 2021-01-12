"Кан-11": минздрав будет настаивать на продлении локдауна

Во вторник, 12 января, телеканал "Кан-11" передал, что министерство здравоохранение намерено рекомендовать продлить срок действия карантина с двух до трех недель. Причина рекомендации - устойчивый рост количества больных коронавирусом в тяжелом состоянии, а также рост заболеваемости среди детей.

Глава департамента общественного здравоохранения Шарон Эльрои Прайс во время инструктажа для журналистов сообщила, что со вчерашнего дня прибавилось 140 больных состояние которых оценивается врачами как тяжелое, около 17% тяжелобольных составляют те, кто уже получил первую прививку от коронавируса. "Мы знаем, что одной прививки недостаточно. Поэтому так важно пойти на пункт вакцинации и получить вторую прививку", - сказала она.

Согласно прогнозам минздрава, рост количества больных в тяжелом состоянии продолжится и на следующей неделе.

Специалисты минздрава предполагают, что после двух недель локдауна нагрузка на больницы по-прежнему будет вывсокой, что не позволит вернуться к нормальной жизни.

При этом в министерстве здравоохранения отмечают, что около 38% новых случаев заражения приходятся на детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет. По данным профессора Эрана Сегаля из института Вейцмана, за последние две недели уровень заболевания среди этой группы населения вырос на 30%.

Шарон Эльрои Прайс отметила, что из-за роста заболеваемости среди детей и подростков, а также из-за отсутствия вакцины для них, система образования после третьего карантина вернется к работе с прежними ограничениями. При этом она отметила, что компания Pfizer, а также другие компании, активно работают над созданием вакцины для несовершеннолетних.



Коронавирус в Израиле: 1738 заразившихся в больницах, состояние 1072 из них тяжелое



Вечером во вторник, 12 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:15.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 508604 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 75408 человек. 3756 заболевших COVID-19 умерли.

С полуночи до 18:15 было выявлено 5399 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 129980 тестов. В 7,6% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 83 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные" и 114 как "оранжевые", среди "зеленых" нет ни одного относительно крупного города. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).