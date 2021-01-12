Коронавирус в Израиле: 1738 заразившихся в больницах, состояние 1072 из них тяжелое

Вечером во вторник, 12 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:15.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 508604 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 75408 человек. 3756 заболевших COVID-19 умерли.

С полуночи до 18:15 было выявлено 5399 случаев заражения коронавирусом.

1738 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1072 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 336 из них в критическом состоянии, 269 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 129980 тестов. В 7,6% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 83 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные" и 114 как "оранжевые", среди "зеленых" нет ни одного относительно крупного города. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).