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NEWSru.co.il :: Здоровье12 января 2021 г., 14:40

С 13 января первую дозу вакцины от коронавируса начнут массово получать израильтяне 50-55 лет

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С 13 января первую дозу вакцины от коронавируса начнут массово получать израильтяне 50-55 лет

Министерство здравоохранения официально объявило, что со среды, 13 января, начинается массовая вакцинация от коронавируса граждан Израиля в возрастной категории 50-55 лет. При этом продолжится массовая вакцинация граждан в возрасте 55+.

Минздрав просит израильтян старше 50 лет назначать очередь на вакцинацию через больничные кассы (онлайн или по телефону).

Напомним, накануне было объявлено о начале массовой вакцинации израильтян 55-60 лет, а также учителей.


Отметим, что в течение последней недели темпы вакцинации в Израиле сократились. Согласно отчету минздрава, если еще 3-4 января ежедневно прививались около 140 тысяч человек, то 5 января привились немногим более 120 тысяч, 6 января – менее 99 тысяч, 7 января – около 111 тысяч, 8 января – менее 64 тысяч, 9 января – около 42,5 тысяч, 10 января – менее 37 тысяч, 11 января – менее 22 тысяч.

Пресс-служба минздрава не поясняет, с чем связано последовательное снижение темпов вакцинации – с дефицитом вакцин или с нежеланием многих граждан идти на прививочные пункты. По всей видимости, расширение возрастных категорий, которые могут заказать очередь на прививки вызвано стремлением властей активизировать процесс.

В воскресенье, 10 января, в Израиле началась вакцинация второй дозой вакцины от коронавируса Pfizer. Пока неизвестно, сколько израильтян успели получить за несколько дней вторую дозу вакцины.

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