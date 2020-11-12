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NEWSru.co.il :: Здоровье12 ноября 2020 г., 08:53

Пресс-служба Нетаниягу: достигнут прогресс на переговорах с компанией Pfizer по вакцине против коронавируса

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Пресс-служба Нетаниягу: достигнут прогресс на переговорах с компанией Pfizer по вакцине против коронавируса

Около двух часов ночи 12 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вновь побеседовал по телефону с Альбертом Бурла, генеральным директором компании Pfizer, однако на этот раз к телефонному разговору подключились заместитель юридического советника правительства Рои Шайндорф и юридический советник компании Pfizer.

Пресс-служба главы правительства Израиля сообщает, что этой ночью удалось достигнуть значительного прогресса в переговорах и что в ближайшие дни возможно подписание контракта между Израилем и компанией Pfizer.

Накануне Нетаниягу в своем Facebook опубликовал видео, в котором рассказал, что закончил "очень теплый, сердечный разговор с Альбертом Бурла, генеральным директором Pfizer".


"Я хотел поговорить с ним. Он сразу же ответил. Оказывается, Альберт Бурла из Салоников. Он очень гордится своим греческим и еврейским происхождением. Он сказал мне, что очень ценит развитие отношений между Грецией и Израилем, которые я продвигал в последние годы", – говорит Нетаниягу в видеообращении.

Напомним: 9 ноября, американская фармацевтическая корпорация Pfizer и германская компания BioNTech по результатам третьей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса заявили, что их разработка может с 90-процентной эффективностью предотвратить заражение коронавирусом. Это первая вакцина, эффективность которой была доказана в ходе клинических испытаний.

Глава отдела стратегического развития компании BioNTech Райан Ричардсон заявил, что стоимость вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной совместно с концерном Pfizer, будет зависеть от объема заказа. "Цена для партии в 100 миллионов доз, заказанной США, составит $19,5 за дозу. Вы можете считать это ориентиром для партий схожего размера, поставляемых в развитые страны", – заявил он, добавив, что на цену влияют и риски, взятые на себя инвесторами.

При этом израильские СМИ со ссылкой на источники в системе здравоохранения утверждают, что Израиль не готов к организации вакцинации населения. В частности, утверждается, что израильская система здравоохранения не готова к хранению вакцины при температуре -70 градусов по Цельсию. По словам специалистов, которых цитировала телекорпорация "Кан", в Израиле на данный момент нет инфраструктуры, позволяющей создать подобные условия для хранения.


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