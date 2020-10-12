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NEWSru.co.il :: Здоровье12 октября 2020 г., 07:16

Коронавирус в Израиле: за сутки число зараженных сократилось более чем на 10 тысяч

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Коронавирус в Израиле: за сутки число зараженных сократилось более чем на 10 тысяч

В 7:10 утра в понедельник, 12 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:16 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 291828 заразившихся (+1825 за последние сутки). При этом в настоящий момент заражены 51698 человек (-10432 за сутки). 238145 (+12219 за сутки) выздоровели после коронавируса. 1983 (+42 за сутки) заболевших COVID-19 умерли. Минздрав не объясняет причину такого резкого роста числа выздоровевших и сокращения числа зараженных.

1553 (-10 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 823 (-2 за сутки) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 224 (+10 за сутки) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 299 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 22777 тестов. В 8% случаев тесты подтверждали наличие коронавируса.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5956), Бней Брак (4676), Модиин Илит (2293), Ашдод (1958), Тель-Авив-Яффо (1819), Нетания (1434), Петах-Тиква (1432), Бейт-Шемеш (1250), Ришон ле-Цион (1094), Беэр-Шева (1085). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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