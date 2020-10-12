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NEWSru.co.il :: Здоровье12 октября 2020 г., 11:30

Коронавирус в Израиле: заражены около 52 тысяч человек, более 1500 в больницах

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Коронавирус в Израиле: заражены около 52 тысяч человек, более 1500 в больницах Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле

После 11 утра в понедельник, 12 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:01 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 292230 заразившихся (+2151 за последние сутки, напомним, что рано утром сегодня показатель был <2000). При этом в настоящий момент заражены 51855 человек (-10337 за сутки). 238380 (+12451 за сутки) выздоровели после коронавируса. 1993 (+37 за сутки) заболевших COVID-19 умерли. Минздрав не объясняет причину такого резкого роста числа выздоровевших и сокращения числа зараженных.

1541 (-36 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 837 (-13 за сутки) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 243 (+10 за сутки) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 282 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 22883 тестов. В 9% случаев тесты подтверждали наличие коронавируса.


Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5956), Бней Брак (4694), Модиин Илит (2309), Ашдод (1950), Тель-Авив-Яффо (1824), Петах-Тиква (1446), Нетания (1427), Бейт-Шемеш (1276), Ришон ле-Цион (1090), Беэр-Шева (1085). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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