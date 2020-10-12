Минздрав изменил критерии для определения выздоровевших после коронавируса

За последние сутки в отчетах минздрава резко сократилось количество зараженных коронавирусом. Это может объясняться новой инструкцией минздрава с критериями для определения выздоровевших после коронавируса.

По информации сайта телеканала "Решет", согласно инструкции, выпущенной минздравом в понедельник, 12 октября, больной, перенесший болезнь в легкой форме, может считаться выздоровевшим спустя 10 дней после получения положительного результата теста, при условии, что в течение последних трех дней у него не было симптомов заболевания. В инструкции говорится, что в данном случае нет необходимости в проведении теста.

Эти правила также распространяются на больных, состояние которых определялось медиками как средней тяжести.

Больные, перенесшие болезнь в тяжелой форме, а также заразившиеся жильцы домов престарелых, будут считаться выздоровевшими спустя не менее 20 дней с момента постановки диагноза, при условии, что в последние три дня не было симптомов болезни.

Больные с иммуносупрессией будут считаться выздоровевшими после двух отрицательных тестов PCR, сделанных с 24-часовым интервалом. Первый тест может быть взять не менее, чем через 20 дней после постановки диагноза.

Судя по отчетам министерства здравоохранения, за одни сутки, 11-12 октября, число зараженных коронавирусом сократилось более чем на 10 тысяч, а число выздоровевших возросло более чем на 12 тысяч.

Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии умерли 2016 израильтян



Вечером в понедельник, 12 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 293553 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 52892 человек. 238643 выздоровели после коронавируса. 2016 заболевших COVID-19 умерли.

1512 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 827 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 227 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 287 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5956), Бней Брак (4694), Модиин Илит (2309), Ашдод (1950), Тель-Авив-Яффо (1824), Петах-Тиква (1446), Нетания (1427), Бейт-Шемеш (1276), Ришон ле-Цион (1090), Беэр-Шева (1085). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).