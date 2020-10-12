Глава гериатрического отдела минздрава о ситуации в домах престарелых и хостелях в период коронакризиса

Редакция NEWSru.co.il попросила доктора Ирит Лаксер-Асаэль, начальника гериатрического отдела министерства здравоохранения, прокомментировать изменения, введенные в работу домов престарелых и хостелей для пожилого населения после первой волны эпидемии коронавируса.

По словам Лаксер-Асаэль, в настоящий момент коронавирус диагностирован у 1080 пациентов и жильцов примерно в 60 домах престарелых и хостелях (всего в Израиле 1315 таких заведений, в которых находятся около 90 тысяч пациентов).

Доктор объясняет, что с середины июня во всех домах престарелых и хостелях сотрудники раз в неделю проходят проверки на наличие коронавируса. В случае хотя бы одного положительного результата проверки делаются всем жильцам и персоналу заведения и повторяются раз в несколько дней, пока не будет исключена вероятность новых заражений.

В случае выявления коронавируса у жильца существует несколько вариантов дальнейших действий. Если состояние пациента тяжелое, его переводят в коронавирусное отделение в больницу. Если речь идет о человеке, который переносит коронавирус бессимптомно или находится в состоянии средней тяжести, его переводят в гериатрические центры, где открыты для таких больных два коронавирусных отделения.

Глава гериатрического отдела минздрава объясняет, что на каждые две койки в коронавирусных отделениях обычных больниц есть одна койка в гериатрических больницах и центрах, поскольку в таких заведениях есть в том числе персонал, обученный уходу за пожилыми людьми.

Лаксер-Асаэль подчеркивает: в том случае, если пациент переносит болезнь легко или бессимптомно, наилучший вариант для него – остаться в изоляции в своем доме престарелых или хостеле. Поэтому, если позволяют условия (есть возможность изолировать больного и есть достаточное количество персонала), стариков предпочтительнее оставлять в знакомой им обстановке.

Доктор Ирит Лаксер-Асаэль в беседе с нашей редакцией подчеркнула, что посещения в домах престарелых и хостелях прекращаются только в тех случаях, когда выявлены инфицированные. То же самое касается любых ремонтных и других работ. Посетители, рабочие и другие люди, которые по тем или иным причинам входят в дома престарелых или хостели, не должны сдавать анализы на коронавирус, но обязаны соблюдать меры предосторожности (стандартные карантинные ограничения).