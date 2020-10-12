Иерусалим:
18 - 29°
Тель-Авив:
23 - 27°
Эйлат:
26 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье12 октября 2020 г., 11:06

Глава гериатрического отдела минздрава о ситуации в домах престарелых и хостелях в период коронакризиса

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Глава гериатрического отдела минздрава о ситуации в домах престарелых и хостелях в период коронакризиса

Редакция NEWSru.co.il попросила доктора Ирит Лаксер-Асаэль, начальника гериатрического отдела министерства здравоохранения, прокомментировать изменения, введенные в работу домов престарелых и хостелей для пожилого населения после первой волны эпидемии коронавируса.

По словам Лаксер-Асаэль, в настоящий момент коронавирус диагностирован у 1080 пациентов и жильцов примерно в 60 домах престарелых и хостелях (всего в Израиле 1315 таких заведений, в которых находятся около 90 тысяч пациентов).

Доктор объясняет, что с середины июня во всех домах престарелых и хостелях сотрудники раз в неделю проходят проверки на наличие коронавируса. В случае хотя бы одного положительного результата проверки делаются всем жильцам и персоналу заведения и повторяются раз в несколько дней, пока не будет исключена вероятность новых заражений.


В случае выявления коронавируса у жильца существует несколько вариантов дальнейших действий. Если состояние пациента тяжелое, его переводят в коронавирусное отделение в больницу. Если речь идет о человеке, который переносит коронавирус бессимптомно или находится в состоянии средней тяжести, его переводят в гериатрические центры, где открыты для таких больных два коронавирусных отделения.

Глава гериатрического отдела минздрава объясняет, что на каждые две койки в коронавирусных отделениях обычных больниц есть одна койка в гериатрических больницах и центрах, поскольку в таких заведениях есть в том числе персонал, обученный уходу за пожилыми людьми.

Лаксер-Асаэль подчеркивает: в том случае, если пациент переносит болезнь легко или бессимптомно, наилучший вариант для него – остаться в изоляции в своем доме престарелых или хостеле. Поэтому, если позволяют условия (есть возможность изолировать больного и есть достаточное количество персонала), стариков предпочтительнее оставлять в знакомой им обстановке.

Доктор Ирит Лаксер-Асаэль в беседе с нашей редакцией подчеркнула, что посещения в домах престарелых и хостелях прекращаются только в тех случаях, когда выявлены инфицированные. То же самое касается любых ремонтных и других работ. Посетители, рабочие и другие люди, которые по тем или иным причинам входят в дома престарелых или хостели, не должны сдавать анализы на коронавирус, но обязаны соблюдать меры предосторожности (стандартные карантинные ограничения).


Лаксер-Асаэль подчеркнула, что разные дома престарелых и хостели находятся в ведомстве разных министерств. Если в период первого общего карантина на входе в хостели можно было увидеть военнослужащих Управления тылом, которые обеспечивали контроль над соблюдением карантина, то в настоящий момент этот контроль обеспечивается по указанию того министерства, к которому относятся хостели (они могут относиться к четырем министерствам: социального обеспечения, строительства, алии и интеграции или здравоохранения). По словам доктора Лаксер-Асаэль, в случаях заражения среди персонала минздрав еще в первую волну коронавируса организовал так называемые группы "Хец" (стрела), которые перебрасывались в тот дом престарелых или хостель, сотрудники которого должны были уйти на карантин. В настоящий момент минздрав проверяет более рентабельные варианты действий в подобных ситуациях.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:33 "Галей ЦАХАЛ": больница "Ихилов" прекращает прием больных коронавирусной болезнью
11:30 Коронавирус в Израиле: заражены около 52 тысяч человек, более 1500 в больницах
11:06 Глава гериатрического отдела минздрава о ситуации в домах престарелых и хостелях в период коронакризиса
10:51 Данные по коронавирусу в России: за сутки выявлены около 13600 зараженных, 125 больных умерли
09:10 Украина: жертвами коронавируса стали более 5000 человек
07:16 Коронавирус в Израиле: за сутки число зараженных сократилось более чем на 10 тысяч
06:07 Коронавирус в мире: 37,6 млн заразились, примерно 1,1 млн умерли. Статистика по странам
21:48 Коронавирус в Израиле: незначительно сократилось количество больных в тяжелом состоянии
13:45 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 400 новых случаев заражения, трое больных умерли
13:32 Коронавирус в Израиле: заражены около 62200 человек, 850 в тяжелом состоянии
...