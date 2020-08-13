Коронавирус в Израиле: за сутки более 3 тысяч признаны выздоровевшими

Утром в четверг, 13 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 88733 заразившихся (+1560 за сутки). В настоящий момент заражены 23416 человек (-1547). 64674 выздоровели после коронавируса (+3097). 643 заболевших умерли (+10).

760 (-20) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 386 (+7) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 114 (+5) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 153 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 25030 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3713), Бней Брак (1581), Модиин Илит (1108), Тель-Авив-Яффо (1022), Ашдод (801), Бейт-Шемеш (523).

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7 утра с указанием времени 6:25. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:09, вышел на официальном сайте минздрава в 11:09 (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".