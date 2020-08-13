Коронавирус в Израиле: 764 заболевших в больницах, 371 в тяжелом состоянии

Вечером в четверг, 13 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 89555 заразившихся. В настоящий момент заражены 24183 человека. 64721 выздоровел после коронавируса. 651 заболевший умер.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 26239 тестов.

12 августа министерство здравоохранения уведомило больничные кассы о закрытии пунктов Drive-in для проведения проверок на коронавирус. В министерстве здравоохранение свое решение объясняют тем, что мобильные центры, развернутые под открытым небом, стоят пустые, так как больничные кассы сами осуществляют проверки.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3841), Бней Брак (1646), Модиин Илит (1198), Тель-Авив-Яффо (1046), Ашдод (816), Бейт-Шемеш (532), Нетания (489), Петах Тиква (473).

Около 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее