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NEWSru.co.il :: Здоровье13 декабря 2020 г., 07:43

Коронавирус в Израиле: более 17000 зараженных, свыше 640 в больницах

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Коронавирус в Израиле: более 17000 заразившихся, свыше 640 в больницах

В 7:35, в воскресенье, 13 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 5:58 утра. Сравнение с данными за 12 декабря затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 356015 заразившихся (+11949 за неделю; значительно больше, чем неделю назад; около 1700 в сутки). При этом в настоящий момент заражены 17339 человек (+4150 за неделю). 335693 (+7725 за неделю) выздоровели после коронавируса. 2983 заболевших COVID-19 умерли (+74 за неделю).

641 (+67 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 321 (+10) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 107 (+15) из них в критическом состоянии, 128 (+27) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 117 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 44810 тестов. В 2,9% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

8 декабря минздрав убрал из отчетов информацию о числе зараженных в различных населенных пунктах. Теперь в отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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