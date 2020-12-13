Коронавирус в Израиле: умерли 2990 заболевших COVID-19

В 11:01, в воскресенье, 13 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:58 утра. Сравнение с данными за 12 декабря затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 356250 заразившихся (в течение последней недели, в среднем, около 1700 новых в сутки). При этом в настоящий момент заражены 17440 человек. 335820 выздоровели после коронавируса. 2990 заболевших COVID-19 умерли (+74 за неделю).

643 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 347 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 120 из них в критическом состоянии, 102 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 133 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 44852 тестов. В 2,9% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах минздрава населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.