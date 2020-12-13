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NEWSru.co.il :: Здоровье13 декабря 2020 г., 19:47

Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии умерли 2996 заболевших COVID-19

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии умерли 2996 заболевших COVID-19

Вечером в воскресенье, 13 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:21.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 356823 заразившихся (в течение последней недели, в среднем, около 1700 новых в сутки). При этом в настоящий момент заражены 16801 человек. 2996 заболевших COVID-19 умерли.

635 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 349 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 122 из них в критическом состоянии, 102 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 129 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 44853 тестов. В 2,9% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах минздрава населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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