Коронавирус в Израиле: более 78 тысяч зараженных в настоящее время, 66 умерших за сутки

Утром в среду, 13 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 512869 заразившихся (+8600 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 78215 человек (+3576). Таким образом, зафиксирован новый пик эпидемии.

430884 (+4958) выздоровели после коронавируса. 3770 (+66) заболевших COVID-19 умерли.

1760 (+1) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1042 (+15) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 320 (+10) из них в критическом состоянии, 262 (+15) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 127768 тестов. В 7,2% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 88 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 102 как "оранжевые", среди "зеленых" нет ни одного относительно крупного города. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают более 80% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

Первую дозу вакцины Pfizer, по данным минздрава на утро 13 января, получили 1880163 человек (около 26 тысяч за последние сутки). Десятки тысяч человек (в основном, медиков) получили вторую дозу вакцины.

На данном этапе темпы вакцинации снизились.

Вечером 10 января в Израиль доставили новую крупную партии вакцины компании Pfizer – 725 тысяч доз.

Нетаниягу на прошлой неделе выступил со специальным заявлением о новой договоренности с компанией Pfizer, которая позволит завершить вакцинацию всего населения Израиля до конца марта.

С 13 января начинается массовая вакцинация от коронавируса граждан Израиля в возрастной категории 50-55 лет. При этом продолжится массовая вакцинация граждан в возрасте 55+. Минздрав просит израильтян старше 50 лет назначать очередь на вакцинацию через больничные кассы (онлайн или по телефону).

Отметим, что в течение последней недели темпы вакцинации в Израиле сократились. Согласно отчету минздрава, если еще 3-4 января ежедневно прививались около 140 тысяч человек, то 5 января привились немногим более 120 тысяч, 6 января – менее 99 тысяч, 7 января – около 111 тысяч, 8 января – менее 64 тысяч, 9 января – около 42,5 тысяч, 10 января – менее 37 тысяч, 11 января – менее 22 тысяч, 12 января – менее 26 тысяч.

Пресс-служба минздрава не поясняет, с чем связано последовательное снижение темпов вакцинации – с дефицитом вакцин или с нежеланием многих граждан идти на прививочные пункты. По всей видимости, расширение возрастных категорий, которые могут заказать очередь на прививки вызвано стремлением властей активизировать процесс.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 12 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 22,2 прививки на 100 человек населения. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, Великобритания, США, Дания, Исландия, Италия, Словения, Испания. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.