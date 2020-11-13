Коронавирус в Израиле: заражены менее 8000 человек, около 500 в больницах

В 7:52, в пятницу, 13 ноября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:28. Сравнение с данными за 12 ноября невозможно, так как в это время в четверг отчет не публиковался. Отметим и тот факт, что первый утренний отчет появился только на официальной странице минздрава в Telegram, но не публиковался на официальном сайте. Около 9:20 на официальном сайте вышел отчет с указанием времени 7:59 (причем этот отчет корректировался уже после публикации).

Ниже приведены данные первого утреннего отчета (верные на 6:28).

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 322399 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 7997 человек. 311696 выздоровели после коронавируса (этот показатель теперь приходится высчитывать, минздрав его явным образом публиковать перестал с вечера 11 ноября). 2706 заболевших COVID-19 умерли.

508 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 293 пациентов оценивается врачами как тяжелое, из них 131 в критическом состоянии, 127 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 88 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 40031 тестов. Примерно в 2,1% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1068) и Тель-Авиве-Яффо (365). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Министерство здравоохранения настаивало на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус; было достигнуто, но сейчас индекс выше), 4) отношение тяжелобольных к текущему числу зараженных менее 3% (почти достигнуто).

Минздрав 5 ноября опубликовал тревожные данные по эпидемиологической ситуации в связи с динамикой распространения коронавирусной инфекции. По данным минздрава на 5 ноября, индекс инфицирования R0 возрос до 0,92, а в арабском секторе – до 1,15. В связи с тревожной динамикой минздрав может потребовать от правительства ужесточения карантинных мер.

Второй этап выхода из общего карантина

С 1 ноября начался второй этап программы выхода из режима общего карантина.

Кабинет министров по коронавирусу утвердил следующие решения:

- Разрешено проведение тренировок и спортивных соревнований для детей и юношества. Для взрослых разрешены тренировки и соревнования по плаванию и автоспорту.

- Разрешено проведение уроков вождения (водитель и два пассажира в автомобиле).

- Разрешена работа мест для тренировок или соревнований профессиональных спортсменов.

- Разрешено посещение заповедников, национальных парков, объектов культурного и археологического наследия, расположенных на открытых территориях.

- Разрешено открытие гостевых комплексов, состоящих не более, чем из 4 отдельно стоящих циммеров, в каждом их которых могут проживать только члены нуклеарной семьи. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5,000 шекелей.

- Разрешена работа парикмахерских и косметических салонов, оказание дополнительных медицинских услуг, таких как иппотерапия, психотерапия, лечебное плавание и т.д.

- Разрешена работа автокинотеатров.

- Разрешено проведение религиозных церемоний в присутствии 10 человек в помещении и 20 - на открытом пространстве. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 шекелей каждому присутствующему.

- Разрешено проведение свадеб, вечеринок, организованных поездок и прочих церемоний при участии до 10 человек в помещении и до 20 - на открытом пространстве (максимум 20 участников).

- Запрещено проведение спортивных мероприятий, конференций, фестивалей, развлекательных шоу, выставок и участие в них.

Администраторам общественных и коммерческих предприятий, а также владельцам частных помещений запрещено проводить эти мероприятия, а поставщикам услуг, таких как фотография, кейтеринг, музыка, освещение и инфраструктура, запрещено предоставлять свои услуги на этих мероприятиях или на мероприятиях, количество участников которых превышает разрешённое. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5.000 шекелей.

С 8 ноября открылись магазины, имеющие отдельный вход с улицы.

Правительство взвешивает возможность замораживания дальнейших шагов по выходу из карантина. Отмена послаблений, которые должны были вступить в силу 15 ноября, взвешивается на фоне роста уровня заражаемости (прежде всего, роста индекса инфицирования R0. Как сообщает "Кан 11", одновременно премьер-министр Биньямин Нетаниягу обдумывает вариант введения так называемого ночного карантина. Целью этого шага является ограничение мероприятий в арабском секторе, являющихся одним из источников роста уровня заражаемости. Окончательное решение по поводу ночного карантина будет принято после изучения эффективности этого шага Советом по национальной безопасности. Напомним, что в соответствии с планом, утвержденным правительством, 15 ноября должна была полностью возобновиться работа магазинов и торговых сетей, открыться рынки и торговые центры. Помимо этого, планировалось возобновить учебу в старших классах в рамках подготовки к сдаче экзаменов на аттестат зрелости. Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что, если 15 ноября начнется даже частичная реализация начала третьего этапа выхода из карантина, минздрав утратит контроль над ситуацией. По словам Эдельштейна, оценки специалистов говорят о том, что ожидается дополнительный рост числа зараженных и индекс инфицирования превысит 0,8 (он уже выше, и особенно высок в арабском секторе).

12 ноября в ходе заседания кабинета министров по борьбе с коронавирусом Биньямин Нетаниягу завил, что решение по поводу третьего этапа выхода из карантина должно быть отложено на начало следующей недели.