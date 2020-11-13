Израиль договорился с Pfizer о поставке 8 миллионов доз вакцины против коронавируса

В пятницу, 13 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн объявили о достижении соглашения с компанией Pfizer по поводу приобретения 8 миллионов доз вакцины против коронавируса, поставка которых начнется в январе 2021 года. Процесс поставки займет несколько месяцев.

Нетаниягу заявил, что подписание соглашения с Pfizer – "свет в конце туннеля". "Это великий день для государства Израиль и великий день на пути к нашей победе над коронавирусом", – сказал глава правительства. При этом он добавил: "Наша национальная задача – сделать прививку каждому человеку в Израиле, любому, кто этого хочет, без исключения".

Эдельштейн, в свою очередь, подчеркнул, что успокаиваться рано, борьба с эпидемией должна продолжаться.

8 миллионов доз будет достаточно для вакцинации 4 миллионов человек (так как делаются две инъекции с интервалом 21 день), то есть примерно для половины населения Израиля (напомним, что данная вакцина не предназначена для детей младше 12 лет).

Речь идет о вакцине BNT162b2 против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной немецкой компанией BioNTech совместно с американской компанией Pfizer и китайской компанией Fosun Pharma. Помимо Израиля, соглашения о поставках этой вакцины уже подписаны с Великобританией (100 миллионов доз) и Японией (120 миллионов доз). Но первыми получателями вакцины после утверждения FDA станут жители США и Германии.

Продолжаются переговоры и с другими компаниями, ведущими работу над вакцинами против коронавируса. Кроме того, израильские ученые в настоящее время проводят клинические испытания собственной вакцины против SARS-CoV-2.

11 ноября Биньямин Нетаниягу так описал процесс переговоров с руководством Pfizer на своей странице в Facebook: "Я только что закончил очень теплый, сердечный разговор с Альбертом Бурла, генеральным директором Pfizer. Во вторник компания Pfizer объявила, что разработала вакцину против коронавируса с эффективностью 90%. Весь мир хочет получить продукцию Pfizer. Мы ведем с ними переговоры. Я хотел поговорить с ним. Он сразу же ответил. Оказывается, Альберт Бурла из Салоников. Он очень гордится своим греческим и еврейским происхождением. Он сказал мне, что очень ценит развитие отношений между Грецией и Израилем, которые я продвигал в последние годы. После этого разговора, очень делового и очень практического, я убежден, что мы завершим работу над контрактом с Pfizer".

Несколько дней назад глава отдела стратегического развития компании BioNTech Райан Ричардсон дал понять, что стоимость вакцины BNT162b2 будет зависеть от размера заказа. "Цена для партии в 100 миллионов доз, заказанной США, составит $19.50 за дозу. Вы можете считать это ориентиром для партий схожего размера, поставляемых в развитые страны", – пояснил он.

Основатель и президент BioNTech Угур Сахин отмечал, что для транспортировки будут использоваться специальные контейнеры, поддерживающие температуру в -70 градусов Цельсия. При внешней температуре +25 градусов эти контейнеры смогут сохранять свойства вакцины в течение 10 дней – если их не открывать. Пять дней вакцину можно хранить в обычной морозилке.

Израилю предстоит создать инфраструктуру для хранения контейнеров с вакцинами BNT162b2.

Коронавирус в Израиле. Статистика

Судя по опубликованным 13 ноября официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в Израиле было выявлено 322463 заразившихся (+779 за сутки по расчету редакции NEWSru.co.il, +817 по оценке минздрава). При этом в настоящий момент заражены 8059 (-46) человек. 311697 (+818) выздоровели после коронавируса (этот показатель теперь приходится рассчитывать, минздрав его явным образом публиковать перестал с вечера 11 ноября). 2707 (+7) заболевших COVID-19 умерли.

551 (-13) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 303 (-9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, из них 148 в критическом состоянии, 133 (-4) подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 103 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1076) и Тель-Авиве-Яффо (367). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Индекс инфицирования вырос до 1

13 ноября минздрав Израиля сообщил, что индекс инфицирования R0 коронавирусом в стране вырос до 1. То есть в среднем каждый зараженный заражает еще одного человека, а потому число зараженных не сокращается.

Во многих населенных пунктах, особенно в арабском секторе, индекс инфицирования в течение последней недели стабильно >1.

Напомним, что в середине октября решение о начале постепенного выхода из режима жесткого общего карантина было обусловлено несколькими факторами: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто и в течение последних недель так и есть), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто, в течение последних недель не выше 3%), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (было достигнуто, но сейчас индекс выше), 4) отношение тяжелобольных к текущему числу зараженных менее 3% (почти достигнуто, в настоящее время около 4%, но считает не самым существенным).

Постепенный выход из режима общего карантина

С 1 ноября начался второй этап программы выхода из режима общего карантина, когда кабинет министров по коронавирусу утвердил следующие решения:

- Разрешено проведение тренировок и спортивных соревнований для детей и юношества. Для взрослых разрешены тренировки и соревнования по плаванию и автоспорту.

- Разрешено проведение уроков вождения (водитель и два пассажира в автомобиле).

- Разрешена работа дневных центров и клубов для пенсионеров, служб по оказанию помощи одиноким пожилых людям, библиотек для слепых.

- Разрешена работа мест для тренировок или соревнований профессиональных спортсменов.

- Разрешено посещение заповедников, национальных парков, объектов культурного и археологического наследия, расположенных на открытых территориях.

- Разрешено открытие гостевых комплексов, состоящих не более, чем из 4 отдельно стоящих циммеров, в каждом их которых могут проживать только члены нуклеарной семьи. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5,000 шекелей.

- Разрешена работа парикмахерских и косметических салонов, оказание дополнительных медицинских услуг, таких как иппотерапия, психотерапия, лечебное плавание и т.д.

- Разрешено проведение религиозных церемоний в присутствии 10 человек в помещении и 20 - на открытом пространстве. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 шекелей каждому присутствующему.

- Разрешено проведение свадеб, вечеринок, организованных поездок и прочих церемоний при участии до 10 человек в помещении и до 20 - на открытом пространстве (максимум 20 участников).

- Запрещено проведение спортивных мероприятий, конференций, фестивалей, развлекательных шоу, выставок и участие в них.

Администраторам общественных и коммерческих предприятий, а также владельцам частных помещений запрещено проводить эти мероприятия, а поставщикам услуг, таких как фотография, кейтеринг, музыка, освещение и инфраструктура, запрещено предоставлять свои услуги на этих мероприятиях или на мероприятиях, количество участников которых превышает разрешённое. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5.000 шекелей.

- Администратор общественного или коммерческого предприятия обязан сохранять информацию о посещениях, которые должны осуществляться по предварительной договорённости или записи, для проведения в случае необходимости эпидемиологического расследования.

С 8 ноября открылись магазины, имеющие отдельный вход с улицы (не все). Около многих магазинов из-за большого числа желающих сделать покупки и строгих карантинных мер внутри помещений образуются очереди.

Правительство взвешивает возможность замораживания дальнейших шагов по выходу из карантина. Отмена послаблений, которые должны были вступить в силу 15 ноября, взвешивается на фоне роста уровня заражаемости (прежде всего, роста индекса инфицирования R0. Как сообщает "Кан 11", одновременно премьер-министр Биньямин Нетаниягу обдумывает вариант введения так называемого ночного карантина. Целью этого шага является ограничение мероприятий в арабском секторе, являющихся одним из источников роста уровня заражаемости. Окончательное решение по поводу ночного карантина будет принято после изучения эффективности этого шага Советом по национальной безопасности. Напомним, что в соответствии с планом, утвержденным правительством, 15 ноября должна была полностью возобновиться работа магазинов и торговых сетей, открыться рынки и торговые центры. Помимо этого, планировалось возобновить учебу в старших классах в рамках подготовки к сдаче экзаменов на аттестат зрелости. Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что, если 15 ноября начнется даже частичная реализация начала третьего этапа выхода из карантина, минздрав утратит контроль над ситуацией. По словам Эдельштейна, оценки специалистов говорят о том, что ожидается дополнительный рост числа зараженных и индекс инфицирования превысит 0,8 (он уже выше, и особенно высок в арабском секторе).

Нетаниягу завил, что решение по поводу третьего этапа выхода из карантина будет приниматься в начале следующей недели.