Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены более 3000 новых зараженных, 38 больных умерли

В 8:11 утра во вторник, 13 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 7:05 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 295037 заразившихся (+3209 за последние сутки). При этом в настоящий момент заражены 51250 человек (-448 за сутки). 241764 (+3619 за сутки) выздоровели после коронавируса. 2021 (+38 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1483 (-70 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 801 (-22 за сутки) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 242 (+18 за сутки) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 274 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 47136 тестов. В 7% случаев тесты подтверждали наличие коронавируса.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5773), Бней Брак (4613), Модиин Илит (2322), Ашдод (1928), Тель-Авив-Яффо (1782), Нетания (1444), Петах-Тиква (1419), Бейт-Шемеш (1272), Беэр-Шева (1100), Ришон ле-Цион (1047). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. После возвращения к программе "Светофор" (на данный момент не работает), проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно будет на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивает на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (судя по первому утреннему отчету 13 октября, пока выявляется значительно больше зараженных), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) коэффициент инфицирования не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус), 4) процент госпитализированных пациентов менее 3% (достигнуто).





