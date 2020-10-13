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NEWSru.co.il :: Здоровье13 октября 2020 г., 13:53

Коронавирус в Израиле: более 250 больных подключены к аппаратам ИВЛ

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Коронавирус в Израиле: более 250 больных подключены к аппаратам ИВЛ Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле

Около 13:30 во вторник, 13 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 12:38 утра. Сравнение с данными за 12 октября затруднено, так как в это время в понедельник минздрав отчет не публиковал.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 295625 заразившихся (примерно на 3000 больше, чем вчера). При этом в настоящий момент заражены 51564 человек (на 400-500 меньше, чем вчера). 242027 (3-4 тысячи за сутки) выздоровели после коронавируса. 2032 (+39 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1480 (-61 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 826 (-11 за сутки) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 254 (+11 за сутки) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 274 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 47257 тестов. В 7% случаев тесты подтверждали наличие коронавируса.


Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5881), Бней Брак (4629), Модиин Илит (2331), Ашдод (1920), Тель-Авив-Яффо (1793), Нетания (1447), Петах-Тиква (1436), Бейт-Шемеш (1297), Беэр-Шева (1109), Ришон ле-Цион (1035). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивает на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (судя по первому утреннему отчету 13 октября, пока выявляется значительно больше зараженных), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) коэффициент инфицирования не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус), 4) процент госпитализированных пациентов менее 3% (достигнуто).


Судя по отчетам министерства здравоохранения, за одни сутки, 11-12 октября, число зараженных коронавирусом сократилось более чем на 10 тысяч, а число выздоровевших возросло более чем на 12 тысяч. Сайт телеканала "Решет" сообщал о новой инструкции, выпущенной минздравом 12 октября, согласно которой больной, перенесший болезнь в легкой форме, может считаться выздоровевшим спустя 10 дней после получения положительного результата теста, при условии, что в течение последних трех дней у него не было симптомов заболевания. В инструкции говорится, что в данном случае нет необходимости в проведении теста. Эти правила также распространяются на больных, состояние которых определялось медиками как средней тяжести. Больные, перенесшие болезнь в тяжелой форме, а также заразившиеся жильцы домов престарелых, будут считаться выздоровевшими спустя не менее 20 дней с момента постановки диагноза, при условии, что в последние три дня не было симптомов болезни. Больные с иммуносупрессией будут считаться выздоровевшими после двух отрицательных тестов PCR, сделанных с 24-часовым интервалом. Первый тест может быть взять не менее, чем через 20 дней после постановки диагноза.

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