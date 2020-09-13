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NEWSru.co.il :: Здоровье13 сентября 2020 г., 08:31

Минздрав Израиля: в настоящий момент коронавирусом заражены более 37 тысяч человек

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Минздрав Израиля: в настоящий момент коронавирусом заражены более 37 тысяч человек

Утром в воскресенье, 13 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 153217 заразившихся. В настоящий момент заражены 37482 человек. 114624 выздоровели после коронавируса. 1103 заболевших умерли.

1028 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 490 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 130 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 198 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 30253 тестов.


Более точная и подробная информация будет опубликована около 11 утра.

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